نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية لتخزين الطماطم من السنة للسنة بدون تغيير في اللون أو الطعم بأسرار أشهر الشيفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخزين الطماطم من السنه للسنه بدون تغيير في اللون أو الطعم أهم الخطوات التي تلزم بها ربة المنزل وترغب في التعرف على الطرق الصحيحة للتخزين والمكونات التي لها القدرة على أن تكسب الأغذية والمأكولات أفضل طعم، وتحتاجها ربة المنزل باستمرار ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن الطرق المختلفة والتي من خلالها من الممكن أن يتم تخزين الطماطم، وتعتبر تلك الطرق القادمة من بين أهم الطرق المتميزة، والتي من الممكن من خلالها التخزين وبأقل وقت ممكن مع اتباع خطوات بسيطة للتخزين بطرق متميزة.

طرق تخزين الطماطم

العديد من الطرق والتي من الممكن أن تقوم كل ربة المنزل من خلالها بتخزين كمية كبيرة من ثمار الطماطم ولأكبر قدر ممكن من الوقت دون أي عطب أو أي تغير بالمذاق، ومن الممكن لكِ اتباع واحدة من بين الطرق القادمة.

طريقة التجفيف للطماطم للتخزين

من الممكن أن يتم حفظ الطماطم ومن خلال خطوة تجفيفها وعمل بودرة من الطماطم يمكنك إدخالها في كل وصفاتك المطبخية، ومن أهم خطوات التحضير والتجفيف لثمار الطماطم ما يلي في النقاط القادمة:

إحضار الكمية لملائمة من الطماطم المراد تخزينها.

الخطوة التالية تكون بالتقشير بواسطة وضع كمية من الطماطم بالماء لخمس دقائق مع الخل بهدف التنظيف ثم تصفيتها.

قطعي الطماطم إلى شرائح وتوضع بالصاج الملائم وقومي بإضافة الملح والقليل من زيت الزيتون

ضعي الصاج تحت شواية الفرن.

يتم التجفيف للطماطم حتى تخرج منها كل كمية الماء الزائد.

تكون الطماطم بعدها جاهزة تماما للطحن.

الطحن للطماطم الجافة يكون بالكبة وبذلك تكون جاهزة تماما على الحفظ بعبوة تكون محكمة الغلق.

التخزين بالفريزر لثمار الطماطم

من الممكن أن تقوم ربة المنزل بالحفظ للطماطم بتلك الطريقة القادمة: