اسرار الهنود.. مكون ضعيه علي الشامبو لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ قبل العيد نتيجة خيالية

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اسرار الهنود.. مكون ضعيه علي الشامبو لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ تعرفي الآن على فوائد وضع القهوة على الشامبو وطريقة تحضير الوصفة، فهذه الوصفة كانت من إحدى الوصفات الطبيعية التي لها قدرة كبيرة على معالجة الكثير من فوائد الشعر وتطويله، فكانت هناك بعض الفتيات التي تعاني من الشعر القصير الذي لا يطوّل أبدًا وكانت نتائج استخدام هذه الوصفة مبهرة، فالقهوة من المكونات التي لها فوائد عديدة للصحة والبشرة والشعر، ويمكنكم عمل الكثير من الوصفات باستخدام القهوة لعلاج قصر الشعر وتقصفه وتساقطه. فوائد وضع القهوة على الشامبو للشعر تعمل هذه الوصفة على ترطيب الشعر فهي علاج جيد وفعّال للشعر الجاف والهايش.

يزيد من كثافة الشعر ويسرّع من عملية نموّه كما أنه يعالج مشكلة التساقط الغير مبرر وبكميات كبيرة.

يمكنه أن يضيف لون بني للشعر وهو أفضل من الصبغات الجاهزة الغنية بالمواد الكيميائية الضارة.

ينّعم الشعر ويقضي على التشابك والتجعد كما أنه يزيد من دهنية الشعر ولذلك فهو غير مناسب للأشخاص ذي الشعر الدهني.

منقي ومنظف جيد للشعر كما أن القهوة رائحتها مميزة وأفضل من وصفة خل التفاح الذي يترك رائحة كريهة في الشعر. كيفية وضع القهوة على الشامبو استخدامها مقادير الوصفة:- نصف ملعقة كبيرة من البن المطحون.

خمس ملاعق شامبو. طريقة التحضير والاستخدام:- قومي بوضع القهوة والشامبو مع بعضهما في وعاء مناسب وقلبيهم ثم قومي بترطيب شعرك أولًا بالماء.

ابدئي في وضع الخليط على شعرك من الفروة حتى الأطراف وبعد التدليك لمدة ثلاث دقائق قومي بغسل شعرك بالماء الدافئ.

يمكنك استخدام الوصفة مرتين من كل أسبوع بعد كل استحمام على شعر مبلل. وصفة القهوة والعسل لتنعيم الشعر المقادير:- ملعقة كبيرة من القهوة حبيبات.

صابون سائل.

عسل عضوي.

زيت عطري. خطوات التحضير والاستخدام: – قومي بوضع كل المكونات في وعاء مناسب أي أضيفي الصابون والعسل والزيت والقهوة وقلبيهم جيدًا حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها تمامًا.

بعد ذلك قومي بصب الخليط في علبة زجاجية صغيرة ونظيفة ثم قومي بإضافة الخليط مع الشامبو الذي تستخدمينه لشعرك وقومي بتدليكه بالخليط.

يمكنك استخدام الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا حتى تحصلي على نتائج أفضل. عمر شويل - جدة اسرار الهنود.. مكون ضعيه علي الشامبو لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ قبل العيد نتيجة خيالية - ثقفني

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