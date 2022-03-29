نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات منزلية.. حضري كريم القهوة السحري لتقشير وتبيض البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم القهوة لتقشير وتبيض البشرة، تبحث الفتيات عن وصفات طبيعية للعناية بالبشرة والتخلص من البقع الداكنة وتصبغات البشرة لكي تعيد نضارة وحيوية البشرة من جديد، ونذكر أن مستحضرات التجميل لها آثار جانبية على البشرة تسبب الكثير من الأضرار لذلك من الأفضل استخدام كريمات طبيعية بدلاً منها، ومن خلال مقال اليوم سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم القهوة بالمنزل.

كريم القهوة لتقشير وتبيض البشرة

تعتبر القهوة من الأشياء التي يكمن بداخلها الكثير من الفوائد والتي تدخل في عدة وصفات، فهي لم تقتصر على المطبخ فقط بل تدخل في العديد من وصفات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر، فيمكن صبغ الحواجب بها باللون البني وأيضاً صبغ الشعر، كما يمكن استخدامها لتقشير البشرة وكامسك لتبيض البشرة وشدها، لذلك يمكنك معرفة كريم القهوة لتقشير وتبيض البشرة من خلال الآتي:

المكونات

2 ملعقة من القهوة.

مقدار 2 ملعقة من الحليب.

2 ملعقة من النشا.

مقدار 2 ملعقة من جل الصبار.

1 ملعقة من الزبادي.

مقدار ملعقة من زيت اللافندر.

1 ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع به القهوة والنشا ونقلبهم معاً.

نضيف بعد ذلك اللبن والزبادي ونستمر في التقليب جيداً.

يتم إضافة المكونات الأخرى ومع الاستمرار في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح القوام كريمي.

تغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر.

يوضع الخليط على البشرة مع مراعاة توزيعه جيداً على كل البشرة.

تترك الوصفة على البشرة لمدة 15 دقيقة.

يغسل الوجه بعد ذلك بالماء للتخلص من الخليط تماماً.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

ملحوظة: من الممكن عدم وضع عصير الليمون في حال وجود حبوب بالبشرة أو حساسية لكي لا يسبب التهابات بالبشرة، ولكن من الأفضل وضعه لأنه يحتوي على فيتامين سي ونعرف أن هذا الفيتامين هام وضروري للبشرة.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة كريم القهوة لتقشير وتبيض البشرة وإزالة البقع الداكنة التي تعاني منها الكثير من الفتيات الناتجة عن آثار الحبوب أو أشعة الشمس الضارة، وسوف تحصلين على النتيجة المطلوبة بعد استخدم الوصفة عدة مرات.