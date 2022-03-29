طريقة عمل القطايف باللحمة المفرومة بمذاق شهي ولذيذ للغاية وبطريقة سهلة وبسيطة

القطايف باللحمة المفرومة ، من الوصفات للشهية واللذيذة للغاية والمفضلة لدى الكثيرين لما تتميز به من مذاق خاص ولذيذ وشهي، كما أن مكوناتها بسيطة للغاية وطريقة تحضيرها كذلك سهلة للغاية.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل القطايف باللحمة المفرومة.

مكونات القطايف باللحمة المفرومة

تتكون هذه الوصفة الشهية واللذيذة من مكونات بسيطة للغاية ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:

كمية مناسبة من القطايف.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

فصين ثوم مفرومين.

ثمرة فلفل رومي مقطعة.

بهارات حسب الرغبة.

مقدار مناسب من الملح.

مقدار مناسب من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الصلصة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل القطايف باللحمة المفرومة ومكوناتها كالتالي:

نقوم بإحضار طاسة ونضع فيها مقدار مناسب من السمن ونضعها على النار.

ثم نضع فيها البصل المفروم ونقلبه حتي يذبل.

وبعدما يذبل البصل نقوم بإضافة اللحم المفروم والفلفل الرومي المقطع والثوم المفروم.

ثم نقلب جميع المكونات في الطاسة مع بعضهم البعض ونضيف إليهم البهارات والملح والفلفل الأسود والصلصة.

ونستمر في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات جيدا ويتم تسوية اللحم.

ثم بعد ذلك نقوم برفع خليط اللحم من على النار.

ثم نقوم بحشو اللحم المفروم في القطايف، ثم نقوم بغلق الأطراف.

وبعدما ننتهي من حشو جميع الكمية نقوم بقلي القطايف في الزيت الغزير حتي تأخذ لون ذهبي.

وبعدما تأخذ لونا ذهبيا ويتم تسويتها جيدا نقوم بإخراجها من الزيت.

ثم تكون القطايف بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تناولها مع العديد من أنواع السلطات والصوصات مثل سلطة الطحينة أو صوص الباربكيو أو الكاتشب الحار وبالهناء والشفاء.

كما يمكن حشو القطايف بعدة حشوات مثل المكسرات أو القشطة أو الجبنة.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

طريقة التحضير

نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الجبنة الرومي

المكونات:

١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المكونات

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ربع كوب سكر بني.

ملعقتين من العسل الأسود.

ملعقتين من الخل.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا..

ملح.

ملعقة ثوم بودرة.

شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم طريقة التحضير باستخدام الخلاط وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتي تتجانس جميع المكونات جيدا وتصبح مزيجا واحدا.

ثم يكون صوص الباربكيو بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشيدر

المكونات

ملعقتين كبار من الزبدة.

٢٢٥ جرام من الجبنة الشيدر المبشورة.

ملعقتين كبار من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من البابريكا الحارة.

رشة من الملح.

طريقة التحضير