طريقة عمل حلوى العزيزية اللذيذة بطعم روعة ورائحة جميلة أحلى من الجاهزة

حلوى العزيزية من أجمل الحلويات الشرقية المشهورة، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتستطيع جميع السيدات تقديمها في شهر رمضان على وجبة السحور حيث تمتلك الحلوى بعض العناصر الغذائية الهامة التي تعطي الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة أثناء الصيام، وتتميز بمذاقها الطيب ورائحتها الجميلة وشكلها الرائع الذي يجذب الناس إليها، ومكوناتها بسيطة توجد في كل منزل ولا تكلفنا مجهود طويل أثناء صنعها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل حلوى العزيزية اللذيذة بطعم روعة أحلى من الجاهزة.

مكونات عمل حلوى العزيزية اللذيذة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

كوب من المكرونة.

ثلاث أكواب من الماء.

لتر من الحليب السائل.

كوب من السكر.

كيس من الفانيليا.

باكت من الكريم كراميل.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقتين من الزبدة أو السمنة.

ملعقة كبيرة من جوز الهند حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير حلوى العزيزية اللذيذة بطعم روعة أحلى من الجاهزة بكل سهولة وهى كالتالي:-

نحضر حلة ونضعها على النار ونضع بها الماء والمكرونة ونقلب حتى تنضج المكرونة وتصبح طرية. نرفع الحلة من على النار ونتركه حتى تبرد تماماً، ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به المكرونة ونخفق جيداً. ثم نضع نصف كمية الحليب، والفانيليا، والكريم كراميل، والنشا، والسكر ونخفقهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط ثقيل القوام وناعم تماماً. نصب الخليط في الحلة ونضعها على نار هادئة، ثم نقوم بإضافة الزبدة، وجوز الهند ونقلب باستمرار حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نرفع الحلة من على النار، ثم نصب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ونتركها حتى تبرد تماماً. ندهن وجه الصينية بقليل من الزبدة وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة سبع دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. نترك الصينية تبرد تماماً، ثم ندخلها الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك جيداً. نخرجها من الثلاجة ونقوم بتقطيعها إلي قطع متوسطة الحجم ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل حلوى العزيزية اللذيذة

توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها وهى كالتالي:-