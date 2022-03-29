طريقة عمل القطايف الرمضانية بالسميد بقوام هش وطعم لذيذ أحلى من الجاهزة

القطايف الرمضانية بالسميد ، من أجمل الحلويات التي تقدم في شهر رمضان المبارك، كما تحتوي على بعض الحشوات الجميلة التي تعطي لها طعم مميز ورائحة جميلة أثناء القلي، وهى من الحلويات التي يعشقها الكثير من الناس يفضلون تناولها بعد الإفطار، وهي من الأطباق التي تقدم على موائد الرحمن، وتقدم للأقارب والجيران، وهى حلوى شرقية للذيذة يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل القطايف الرمضانية بالسميد أجمل وألذ أنواع الحلويات الشرقية.

مكونات عمل القطايف الرمضانية بالسميد

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كوب من السميد الناعم.

٢ كوب من الدقيق الفاخر.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

طلق صغير من المكسرات المشكلة.

طبق صغير من الكنافة المحمصة.

قطعة كبيرة من البسبوسة الجاهزة.

ثلاث أكواب من الشربات البارد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير القطايف الرمضانية بالسميد بقوام هش وخفيف أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الدقيق، والسميد، والملح، والسكر، والخميرة الفورية، والبيكنج بودر. نقوم بإضافة الماء للخليط السابق ونخفق باستمرار حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نستمر بخلاط المكونات حتى يصبح لدينا خليط ثقيل القوام. نغطي العجين ونتركه في مكان دافئ لمدة ثلاث ساعات حتى يختمر، ومع التقليب المستمر للعجين حتى لا تتكون فقاعات على الوجه. ثم نحضر صينية كبيرة الحجم وندهنها بقليل من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً. نسكب خليط العجين على صينية على شكل أقراص متوسطة الحجم. نترك الاقراص على الصينية حتى تصبح ذهبية من الأسفل وتجف تماماً من الوجه. نخرج القطايف من الطاسة ونضعها على صينية مفروشة بفوطة قطنية. نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، ثم نغطي الأقراص تماماً حتى تصبح باردة.

سوف نتعرف على طريقة حشو القطايف بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-