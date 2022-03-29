نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات تطويل الشعر في وقت قصير بمكونات موجودة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحلم كل فتاة بشعر قوي وطويل، حيث أن الشعر الطويل يعطي جمال وجاذبية لها، وتوجد مستحضرات تجميل تستخدم لعلاج تساقط الشعر ولكنها باهظة الثمن وأحيانا تضر بالشعر بسبب احتوائها على مواد كيميائية، ولكننا اليوم سنقدم لكم منتجات طبيعية من المنزل تساعد بشكل فعال في تطويل الشعر، وفي خلال أسابيع ستلاحظين الفرق.

وصفة الزنجبيل لتطويل الشعر

يساعد الزنجبيل في تطويل الشعر لأنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية في البصيلات، نقوم بمزح ملعقة من الزنجبيل مع ملعقة من زيت الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت جوز الهند، ندلك جيدا فروة الرأس لمدة خمس دقائق، ثم يترك المزيج نصف ساعة على الشعر، ونغسله بالشامبو، تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

قناع حليب جوز الهند لتطويل الشعر

يحتوي جوز الهند على مكونات فعالة تساعد في تطويل وتقوية الشعر، نخلط ملعقتين من حليب جوز الهند مع ملعقتين من المايونيز وملعقتين من الزبادي، ندلك الشعر جيدا بالخليط، يترك لمدة ساعة على الشعر، ثم نغسله بالماء والشامبو، تكرر الوصفة مرتين كل أسبوع.

قناع التفاح لتطويل الشعر

يساعد التفاح على تنظيف الشعر، ويعمل على تقويته وتطويله، نقوم بوضع تفاحة على النار ونسلقها، ثم نخلط ملعقتين من حليب جوز الهند مع التفاحة المهروسة، ونضع المزيج على الشعر من الجذور للأطراف، يترك لمدة ساعتين، ثم نغسل الشعر بالماء والشامبو، تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا.

قناع الأفوكادو لتطويل الشعر

الأفوكادو من الفواكه التي تساعد بشكل ملحوظ في نمو الشعر، لذلك ينصح بهرس ثمرة من الافوكادو، ثم نضيف لها ربع كوب من الحليب ونمزجهم معا، ونضع الخليط على الشعر ويترك لمدة ساعتين، ثم نغسل الشعر بالماء والشامبو.

قناع البصل لتطويل الشعر

يعمل البصل على تعزيز نمو الشعر وتقويته، نقشر البصل ونعصره باستخدام الخلاط الكهربي، ونصفيه ونأخذ الماء نضعه على الشعر ويدلك جيدا لمدة خمس دقائق باستخدام أصابع اليد، ثم يترك لمدة أربعين دقيقة على الشعر، ثم نغسل الشعر بالشامبو المناسب ويفضل أن يكون شامبو طبي، وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيا، ستلاحظين الفرق من أول شهر.