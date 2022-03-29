نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البريانى اليمنى الاصلى والهندى بالطعم الشهى مع سر الخلطة والتتبيلة الرائعة والمميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر وصفة البريانى من اشهى وافضل والذ الوصفات. ويعد البريانى اليمنى او الهندى الاصل من الدجاج او اللحم حسب الرغبة. وهو من الاكلات المشهورة والمنتشرة في آسيا والدول العربية والخليجية. كما أنه من الاكلات الشهية اللذيذة والمفيدة جدا والمغذية والتي يفضلها معظم الأشخاص في الدول العربية والخليجية واليمن وآسيا. وتختلف طرق تحضير البريانى والوصفات التي تستعمل فى طريقة التحضير. وفى هذا المقال نوضح افضل والذ طرق عمل البريانى سواء باللحم او الدجاج.

خطوات تحضير البريانى بالدجاج

يعتبر البريانى بالدجاج او الفراخ من الاكلات المميزة والشهية وهو من الوجبات سهلة التحضير فى المنزل. ويمكن تحضير البريانى بنفس الطعم المميز والشهى فى المطاعم. وذلك باضافة بعض اللمسات والتكات الهامة مع اضافة بعض البهارات والتوابل التى تعطى المذاق الرائع والشهى وهذا ما سوف نوضحه فى السطور التالية.

مكونات بريانى الدجاج اليمنى والهندى

مكونات التتبيلة الرائعة والمميزة

حبتان من الفراخ الدجاج.

مع ملعقة من الفلفل الأسود.

ثم نصف ملعقة من الكركم.

مع ملعقة من الملح.

كذلك ملعقة من الكزبرة.

ايضا ملعقة من الفلفل الاحمر الحار

.ثم خمس حبات من الهيل.

مع ثلاث حبات من القرفة.

كذلك خمس حبات من القرنفل.

مع كوب ونصف من اللبن الزبادى.

ثم حبتان من النعناع الاخضر.

ايضا حبتان من البقدونس الاخضر.

كذلك ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

مكونات الارز

كيلو من الأرز البسمتي طويل الحبة.

مع ملعقتان من الزيت.

ثم اربع حبات من الفلفل الاسود.

كذلك ملعقة من الملح حسب الرغبة.

حبة من البصل شرائح.

مع ثلاث حبات من الفلفل الأخضر.

مكونات التزيين

نصف كوب من الفستق.

مع كوب من الزبيب.

ثم نصف كوب من المكسرات واللوز.

خطوات وطريقة تحضير البريانى بالدجاج

طريقة تحضير التتبيلة

غسل الدجاج جيدا ويقطع الى قطع حسب الرغبة.

وضع جميع مكونات التتبيلة فى وعاء مناسب وتقلب المكونات جيدا ثم نضع قطع الدجاج فى التتبيلة.

يغطى الوعاء وتترك قطع الدجاج فى التتبيلة لمدة ساعة فى الثلاجة.

طريقة تحضير الارز

غسل الارز عدة مرات وينقع فى الماء ثلث ساعة.

وضع ست أكواب من الماء فى وعاء على النار مع اضافة جميع المكونات الأخرى حتى يغلى الماء.

اضافة الارز بعد تصفيتة الى المكونات ويغطى الوعاء ويترك على نار هادئة لمدة ثلث ساعة حتى تمام نضج الأرز.

طريقة تسوية الدجاج

نضع الزيت والبصل فى وعاء على النار ثم إضافة الفلفل الحار والتقليب بعض الوقت. ا

ضافة قطع الدجاج المتبلة الى البصل والفلفل وتقلب المكونات حتى تأخذ قطع الدجاج اللون الذهبي.

اضافة قليل من الماء إلى المكونات ويغطى الوعاء مع التقليب كل فترة وذلك حتى تمام نضج قطع الدجاج وجفاف السوائل.

طريقة التقديم

افراغ الارز فى طبق التقديم ثم اضافة قطع الدجاج على الارز .

مع اضافة المكسرات والزبيب واللوز والفستق.

تقدم الوجبة بجانب شرائح البصل والفلفل والسلطات

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