قبل رمضان.. طريقة تخزين الثوم وسر لونه عمره ما يتغير معاكى من السنه للسنة كأنه طازج

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عمر شويل - جدة الثوم من أهم أنواع الخضروات التي لايمكن الاستغناء عنه في المنزل، فهو يدخل في إعداد الكثير من الأطعمة المختلفة فهو يعطيها طعم مميز، كما أنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة جدًا للجسم، كما يساعد في علاج الجسم والتخلص من الكثير من الأمراض، ويظهر الثوم في موسم واحد خلال العام، لذلك تهتم الكثير من النساء بتخزين الثوم لعدة أشهر حتى يمكن الحصول عليه في اي وقت، والان سوف نتعرف على أفضل الطرق التي يمكن أن يتم بها تخزين الثوم.

طرق حفظ و تخزين الثوم

هناك عدة طرق يمكنك الاختيار بينهما للقيام بحفظ الثوم لعدة أشهر أو أكثر ويحتفظ من خلالها بطعمة، وفوائدها بدون اي تغيير ومن أهم هذه الطرق مايللي:

تخزين الثوم بالكامل في أكياس شبكية

يمكن حفظ الثوم بعروشه في أكياس شبكية في مكان مشمس جيد التهوية، وهذا شرط أساسي حتى يتم حفظ الثوم فإذا نقصت للتهوية في هذه الحالة يتعرض الثوم إلى العفن،وهذه التهوية هي ما قد تجعله يظل بجودته وطبيعته لفترة قد تتراوح بين ٦ أو ٧ اشهر.

حفظ الثوم بطريقة التجفيف

هذه الطريقة أيضًا مناسبة جدًا لحفظ الثوم لفترة طويلة ويتم ذلك من خلال تقشير الثوم جيدًا وشق الفصوص من المنتصف ثم توضع كل هذه الفصوص في طبق من المعدن ويتم إدخاله الفرن او الميكرويف.

يترك الثوم على درجة حرارة ٦٠ درجة لمدة تصل إلى ساعتين ، ثم تقل إلى درجة بعد ذلك ويترك حتى يجف تمامًا.

يتم حفظ الثوم في برطمان محكم الغلق بعد ذلك.

طريقة حفظ الثوم بالتجميد

تعتبر هذه الطريقة من اشهر الطرق التي اعتدنا على استخدامها بشكل دائم وهي القيام بحفظ الثوم في الفريزر، لحين الحاجة إليه، وطريق الاستخدام كالتالي: