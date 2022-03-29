نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل 4 وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه وكيف تحافظين على النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شعر المرأة تاجها وسر جمالها لاسيما المرأة العربية. بفضل وصفات لتطويل الشعر اشتهرت المرأة العربية بالشعر الطويل والكثيف. في مقالنا نعرض أهم هذه الوصفات الطبيعية.بجانب الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها منزلياً بكل سهولة للحصول على شعر أطول في فترة قصيرة، يوجد العديد من العادات التي يجب اتباعها بشكل مستمر للحصول على شعر أفضل والحفاظ على نتائج الوصفات. في السطور القادمة سنعرض قائمة بأهم العادات التي يجب المداومة عليها قبل أن نسرد تفاصيل الوصفات الطبيعية. وأهم 4 وصفات طبيعية لتكثيف الشعر وتطويلة في مدة قصيرة وطريقة التحضير والاستخدام.

العادات اللازمة للحصول على شعر أطول وأفضل:

قص أطراف الشعر بشكل دوري، وقص الشعر بوجه عام لا يساعد على زيادة طول الشعر بسرعة وإنما قص الأطراف يزيل الشعر الضعيف والمتكسر مما يساعد على النمو بشكل صحي أكثر. تمشيط الشعر خاصة فروة الرأس مرة واحدة على الأقل يومياً؛ حيث أن ذلك يعمل على زيادة الدورة الدموية وإعادة توازن الأيونات الخاصة بالشعر. تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع من وقت لآخر، ويفضل التدليك ببعض الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز لزيادة تقوية جذور وبصيلات الشعر. استخدام منتجات شعر خالية من السلفات و تجنب الغسيل اليومي للشعر حتى لا يفقد الشعر زيوته الطبيعية ويصبح جافاً وعرضة للتكسر. غسل الشعر بالماء البارد أو الفاتر وتجنب الماء الساخن خاصة أثناء غسيل وصفات لتطويل الشعر. النوم على وسادة لها كيس حريري، أو استخدام حافظ الشعر الحرير ويمكنك الحصول على هذه المنتجات بسهولة من مراكز العناية بالشعر.

وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه في فترة قصيرة:

عند البحث عن وصفات لتطويل الشعر نجد أن بيئتنا العربية تزخر بها. وصفات سهلة يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل ومع ذلك لها تأثير واضح وسريع وأهم هذه الوصفات هي:

وصفة البصل والثوم:

قد يتعجب البعض، لكن هذه النباتات لها تأثير ساحر في تطويل الشعر وتكثيفه ولو بحثت في منتجات العناية بالشعر ستجد العديد من المنتجات بخلاصة الثوم والبصل.

تتكون الوصفة من ربع كوب عصير بصل من البصل الأحمر مع هريس 3 فصوص من الثوم. مضافاً إليها ملعقة من العسل الأبيض وقليل من أي زيت عطري مثل زيت النعناع لتخفيف الرائحة. تدلك فروة الرأس بالخليط لمدة 10 دقائق ثم يغسل جيداً.

وصفة جوز الهند والقرفة:

البهارات من أكثر المكونات المغذية للشعر خاصة عند استخدامها بشكل موضعي. كما أن زيت جوز الهند غني بالبروتينات والدهون المفيدة والتي تعطي الشعر بريقاً ومظهراً صحياً.

تتكون الوصفة من ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة. يمكنك إضافة قليل من العسل الأبيض والأفوكادو لمزيد من الفائدة. ادهني الشعر من الجذور حتى الأطراف وغطي الشعر لمدة 45 دقيقة ثم اغسلي بماء فاتر.

وصفة بياض البيض وزيت الخروع:

بياض البيض غني جداً بالبروتينات التي تعمل على تقوية الشعر وزيادة طوله. أما عن زيت الخروع فهو الزيت الأشهر لتطويل وتكثيف الشعر بشكل عام؛ فيتم استخدامه أيضاً مع الرموش والحواجب للحصول على نتائج مبهرة.

تتكون الوصفة من بياض عدد 2 بيضة مضافاً إليه ملعقة كبيرة من العسل الأبيض وملعقة صغيرة من زيت الخروع. امزجي المكونات جيداً حتى تمام التجانس وادهني فروة الرأس والشعر لمدة ساعتين. بعد ذلك اغسلي الشعر بماء بارد وتجنبي الماء الفاتر أو الدافيء نهائياً.

وصفات جل الصبار أو الألوفيرا:

اشتهرت مؤخراً وصفات لتطويل الشعر باستخدام جل الصبار الطبيعي فهو سهل في الحصول عليه ويعطي نتائج مبهرة.

استخلصي كمية من جل الصبار من أحد أذرع نبات الصبار ثم ضعيها في الخلاط مع 2 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند ونصف كوب زبادي. يمكنك الاستغناء عن الزبادي حال كان شعرك دهنياً. ادهني شعرك من الخليط بأطراف الأصابع مثل التمشيط. يمكنك غسل الوصفة بعد 30 دقيقة أو تركها في حال رغبتك في الحصول على شعر كيرلي.