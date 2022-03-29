طريقة عمل حلوى كعب الغزال بالعجوة بقوام هش ومقرمش أحلى من الجاهزة

حلوى كعب الغزال بالعجوة ، من أجمل الحلويات العربية التي يشتهر بها المطبخ المغربي، وكثير من الناس يفضلون تناولها بجانب كوب من الشاي الساخن، وتعرف بشكلها الجميل، ومذاقها الرائع، كما تتميز بحشوة العجوة اللذيذة التي تعطي له طعم مميز ورائحة جميلة، وهى تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والعظام، وهى من أجمل الحلويات التي تقدم في شهر رمضان المبارك، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل حلوى كعب الغزال بالعجوة بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات حلوى كعب الغزال بالعجوة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل حلويات للذيذة بالمنزل وهى كالتالي:-

ثلاث أكواب من الدقيق. كوب من الزبدة الطرية. خمس ملاعق كبيرة من السكر. بيضة واحدة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. 50 جرام من الماء الدافئ. طبق صغير من العجوة الجاهزة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير حلوى كعب الغزال المغربية بقوام هش بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق، والملح، والزبدة ونقلبهم جيداً مع بعض. ثم نقوم بإضافة البيض، والفانيليا، ونقلب برفق بدون عجن. نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. نفرد العجينة على شكل دائرة كبيرة الحجم، ثم نقوم بوضع العجوة في المنتصف ونلف العجينة على شكل رول طويل الحجم. نقوم بتقطيع العجين إلي حلقات متساوي، ثم نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت، ثم نرص عليها قطع كعب الغزال ونتركها لمدة عشر دقائق. نشعل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نحضر طبق التقديم ونرص عليها قطع الحلوى ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل حلوى كعب الغزال بالعجوة

توجد بعض النصائح الهامة يجب التعرف عليها وهى كالتالي:-

ترك العجين يرتاح قليلا قبل التشكيل.

استخدام الزبدة يجعل قوامها ناعم وهش.

كما يفضل أن تكون العجوة طرية غير قاسية.

تسخين الفرن أولا قبل وضع الصينية.

كما يفضل فرد العجينة على شكل دائرة حتى تصبح رقيقة.

خلط المكونات الجافة مع بعض قبل وضع الزبدة.

طريقة عمل العجوة بالمنزل