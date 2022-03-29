نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي الطحينة بالسمسم اللذيذة والشهية بالمنزل بطريقة سهلة وصحية وأفضل من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الطحينة بالسمسم من ألذ وأشهي أنواع السلاطات والمقبلات التي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهي مشهورة ومنتشرة في كل أنحاء الوطن العربي وخاصة في مصر وذلك لتمتعها بالطعم الرائع واللذيذ، والتي يفضل تناولها مع جميع الأكلات وخاصة مع الأكلات المشوية، وذلك مثل الكباب المشوي، أو الكفتة المشوية، أو الفراخ المشوية، والعديد من الاكلات المحبوبة لدي جميع أفراد الأسرة، وكما أن الطحينة يتم عملها من السمسم ولذلك فإننا نجدها تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية والصحية الهامة والمفيدة للصحة العامة والجسم، كما أن الطحينة من المقبلات التي يتم عملها في المنزل بكل سهولة وبأقل تكلفة ممكنة عن ما تباع في الاسواق أو المحلات أو الجاهزة والتي أصبحت مرتفعة السعر عند شرائها، وكما أن هناك العديد من الأفراد والسيدات الذين لا يعرفون طريقة عمل الطحينة بالسمسم في المنزل، كما يعتقدون بأن طريقة عملها وتحضيرها صعب ويبحثون عن أفضل طريقة لعمل، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي طريقتنا المميزة لعملها وذلك من خلال طريقتنا المميزة والصحية والتي يتم عملها بكل سهولة في المنزل، وذلك لتقديم أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم وافضل طحينية بالسمسم.

طريقة عمل الطحينة بالسمسم ومكوناتها

المكونات

كوب واحد من بذور السمسم المحمصة.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بتشغيله، ونضع به كوب واحد من بذور السمسم بعد تنظيفها وتنقيتها من أي شوائب.

بعد عمليه التنظيف بذور السمسم، نضعها في الخلاط الكهربائي، ونقوم بطحنها، ثم نضيف نصف كوب الدقيق الأبيض وربع ملعقة من الملح، ونستمر في الطحن لهذه المكونات.

أثناء عملية الطحن لهذه المكونات، نضيف كوب من زيت الزيتون تدريجيا حتي يتم الحصول علي مخلوط ناعم وجيد القوام.

ونستمر في عملية الطحن حتي نحصل علي مخلوط وقوام كثيف.

بعد الحصول علي قوام مناسب وكثيف نضيفه في برطمان نظيف، ونضعه في الثلاجة حين استخدامه لعمل السلطات وغيرها من المأكولات وبذلك نكون حصلنا علي أشهي وألذ طحينة.