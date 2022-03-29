طريقة عمل كبسة الحاشى الشهية والرائعة مع الخلطة السرية

تعتبر كبسة الحاشي من الاكلات الرئيسية والتى تحضر وتقدم فى المناسبات والعزائم وتتميز بمذاق رائع ومميز.كبسة الحاشي من الاكلات الشهية و اللذيذة والرائعة والمحببة لدى الكثير فى الوطن العربى والخليج ومصر. وهى من الاكلات المفيدة جدا والمفضلة لدى الكثير وتتميز كبسة الحاشي انها من الاكلات المغذية والمفيدة جدا والصحية. والمقصود بـ كبسة الحاشى هو استخدام لحم الحاشي اى الابل وهى من اللحوم ذات القيمة الغذائية العالية وتستخدم لحوم الابل بدلا من اللحم البقرى او الضانى فى تحضير الكبسة الرائعة. ونوضح في السطور التالية طريقة عمل كبسة الحاشي اللذيذة والشهية.

خطوات تحضير كبسة الحاشي الشهية في المنزل

تعد كبسة الحاشي ومن الأكلات الهامة والمفضلة لدى الكثير وتتميز بمذاق وطعم رائع وشهى ومميز. ويمكن تحضير كبسة الحاشي لحم الابل فى قدر الضغط او العادى حسب المتاح. وهى من الاكلات الغنية بالعناصر والمعادن والفيتامينات والبروتينات الهامة والضرورية. جانب الطعم الشهى واللذيذ والمميز ونوضح فى الخطوات التالية طريقة عمل كبسة الحاشي فى المنزل.

مكونات كبسة الحاشي

اتنين كيلو من لحم الإبل اى الحاشي.

مع خمسة اكواب من الارز البسمتى.

ثم حبتان من البصل المفروم.

كذلك أربع حبات من الثوم المفروم.

ملعقة من الملح حسب الرغبة.

ثم ملعقة من الفلفل الأسود .

كذلك اربع حبات من الفلفل الاخضر الحار او البارد.

مع ثلاث حبات من ورق اللورى.

ملعقة من الكركم.

ايضا حبتان من اللومى.

ثم ملعقة من بهارات الكبسة.

عشر اكواب من الماء.

مع ثلاث ملاعق من الزيت.

خطوات تحضير وعمل كبسة الحاشي

تسوية اللحم

غسل اللحم جيدا ويقطع الى قطع حسب الرغبة. غسل الارز وينقع فى الماء لمدة ربع ساعة.

وضع الزيت والبصل فى قدر الضغط او العادى على النار واضافة الثوم وورق اللورى واللومى والفلفل الاخضر.

مع تقليب المكونات بعض الوقت لمدة خمس دقائق تقريبا ثم اضافة قطع اللحم الى القدر مع التقليب ايضا خمس دقائق.

ثم اضافة الفلفل الاسود والبهارات والملح وتقلب المكونات جيدا بعض الوقت ثم اضافة الماء وتغطية القدر.

يترك القدر لمدة ساعة حتى نضج اللحم ثم يرفع الغطاء ويصفى اللحم من القدر ويوضع فى وعاء آخر.

تسوية الارز