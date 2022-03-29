نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب٢ لتر من اللبن اعملى الزبادى السادة واللي بالفراولة الناعم الكريمي الذى لا يخلو منه السحور في المقال التالي
يعد الزبادى من الوجبات الخفيفة للعشاء، وذلك لانه مفيد جداً فى الحفاظ على المعدة ويمد الجسم بالكالسيوم، وبما أنه قد اقترب قدوم شهر رمضان المبارك الذى يعد فيه مكون أساسي فى وجبة السحور لأنه يساعد على هضم الطعام ويغطي على الإحساس بالعطش، لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طرق عمله فى المنزل وذلك لضمان جودة مكوناته وتكون أحلى من الجاهز، فهيا بنا متابعينا الاعزاء لنتعرف من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير الزبادى السادة وبالفروالة فى المنزل بالتفصيل.
مكونات عمل الزبادى
يحتوى عمل الزبادى على بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة ويعطيكى كمية كبيرة وموفرة وهى كالتالي:
- ٢ لتر من اللبن كامل الدسم.
- علبة صغيرة من الزبادى السادة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- علبة زبادي صغيرة بالفراولة.
- كيس من الكريم شانتيه بالفراولة.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل الزبادى فى المنزل سهلة وبسيطة جداً ولكن تستغرق بعض الوقت فى تجهيزه وهى كمايلي:
- نحضر حلة مناسبة ونض بها كمية اللبن وياريت يكون لبن طازج من عند اللبان او علب كاملة الدسم، ونضعها على النار حتى يغلي مع ملاحظته حتى لايفور ونفقد الوجه.
- بعد مايغلي نطفى النار ونتركه حتى يبرد شوية ويكون دافئ مش ساخن ونشيل الطبقة الموجودة على الوش ونضعها فى الكبة أو الخلاط.
- ثم نقسمه فى وعائين بالنصف ونأخذ النصف الأول ونعمل منه السادة، ونحضر الكبة أو الخلاط اللى حطينا فيه وش اللبن أو القشطة ونضيف عليه علبة الزبادة الصغيرة ولو ماعندناش نحط ملعقتين كبار من الزبادى.
- نضيف عليهم كوب من اللبن ونخقهم جيداً ثم نضيفهم على باقى كمية اللبن ونقلبهم كويس ونتركهم جانباً.
- بعد ذلك نحضر نصف كمية اللبن الأخرى ونحضر الكبة ونضع بها علبة الزبادى اللى بطعم الفراولة ونضيف عليها كيس الكريم شانتيه ونضيف عليهم كوب من اللبن.
- نخفقهم جيداً ثم نضيفهم على باقى كمية اللبن ونقلبهم كويس.
- بعد نحضر صينية من الألومنيوم ونرص بها الاكواب ونسكب ونوزع بها اللبن السادة واللي بالفراولة وبخلة نفضي فقاعات الهواء الظاهرة على الوجه.
- ثم نحضر لتر ونصف من الماء الساخن وليس المغلي ونسكبهم فى الصينية ونغطيها بكيس من الاستريتش لاب ونضع عليها صينية أخرى من فوق.
- نسخن الفرن لمدة دقيقة واحدة ثم نطفيها ونضع الصينية ونتركها لمدة ٤ ساعات وياريت تترك بدون حركة.
- بعد مرور الوقت نخرجها ونفضي الميه من الصينية ونغطيهمرة تانية ونضعه فى الثلاجة لمدة ٧ ساعات على الأقل وبكده تكون جاهزة للأكل وطعمها بيكون زي الجاهزة بالظبط وأحلى وبالف صحة وعافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ب٢ لتر من اللبن اعملى الزبادى السادة واللي بالفراولة الناعم الكريمي الذى لا يخلو منه السحور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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