ب٢ لتر من اللبن اعملى الزبادى السادة واللي بالفراولة الناعم الكريمي الذى لا يخلو منه السحور

يعد الزبادى من الوجبات الخفيفة للعشاء، وذلك لانه مفيد جداً فى الحفاظ على المعدة ويمد الجسم بالكالسيوم، وبما أنه قد اقترب قدوم شهر رمضان المبارك الذى يعد فيه مكون أساسي فى وجبة السحور لأنه يساعد على هضم الطعام ويغطي على الإحساس بالعطش، لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طرق عمله فى المنزل وذلك لضمان جودة مكوناته وتكون أحلى من الجاهز، فهيا بنا متابعينا الاعزاء لنتعرف من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير الزبادى السادة وبالفروالة فى المنزل بالتفصيل.

مكونات عمل الزبادى

يحتوى عمل الزبادى على بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة ويعطيكى كمية كبيرة وموفرة وهى كالتالي:

٢ لتر من اللبن كامل الدسم.

علبة صغيرة من الزبادى السادة.

ملعقة كبيرة من السكر.

علبة زبادي صغيرة بالفراولة.

كيس من الكريم شانتيه بالفراولة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الزبادى فى المنزل سهلة وبسيطة جداً ولكن تستغرق بعض الوقت فى تجهيزه وهى كمايلي: