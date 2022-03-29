كوكيز زبدة الفول السوداني سهل وسريع بثلاث مكونات فقط

يعتبر كوكيز زبدة الفول السوداني من أنواع البسكويت الشهية اللذيذة التي تعطي طاقة للجسم، وهو سهل وسريع التحضير ويتم إعداده بزبدة الفول السوداني كمكون أساسي، ويفضل الكثيرون تناوله مع كوب من القهوة أو الشاي وخاصةً محبي الفول السواني الذي يتميز بالكثير من الفوائد لصحة الجسم حيث أنه يحافظ على صحة القلب ويخفض مستويات الكولسترول الضار مما يقلل خطر تكون الجلطات الدموية والسكتة الدماغية، كما يعمل على تنظيم الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والبروتينات والدهون الصحية ويقلل من خطر الإصابة بالسكر من النوع الثاني لاحتوائه على عناصر تقلل ارتفاع السكر في الدم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أسهل طريقة لعمل كوكيز زبدة الفول السوداني بثلاث مكونات فقط على طريقة آية حبيب.

مكونات كوكيز زبدة الفول السوداني



يتم تحضير كوكيز الفول السوداني في المنزل بثلاث مكونات فقط، وسوف نقدم لكم المكونات اللازمة لعمله بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج، وهي كالتالي:-

كوب من زبدة الفول السوداني السادة.

كوب من السكر.

بيضة واحدة بحرارة الغرفة.

طريقة التحضير

كوكيز الفول السوداني من أسهل الحلويات التي يمكنك تحضيرها لضيوفك في وقت سريع فهو لا يحتاج سوى دقائق قليلة ليكون جاهز للتقديم، ويتم تحضيره بالطريقة الآتية:-

نضع كوب من زبدة الفول السوداني وكوب من السكر والبيضة في إناء عميق ونخلط المكونات جيداً حتى نحصل على عجينة ناعمة. ثم نشكل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم وتوضع في صينية مدهونة بقليل من الزيت ومبطنة بورق الزبدة مع مراعاة ترك مسافة بين القطع. ثم يخبز الكوكيز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 10 دقائق فقط. نخرج الصينية من الفرن ونضغط على الكوكيز وهو ساخن ثم نضع قطعة صغيرة من الشوكولاتة للتزيين. نترك قطع الكوكيز في الصينية حتى تبرد تماماً قبل تحريكها ثم توضع في طبق التقديم وتقدم بألف صحة وعافية.

طريقة عمل زبدة الفول السوداني