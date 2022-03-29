نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللوبيا على أصولها بخطوات مستوية وبطعم شهي ولذيذ في المقال التالي

طريقة عمل اللوبيا، تعد اللوبيا من البقوليات التي يحبها الجميع وتقوم دائما الأمهات بتحضيرها في المنزل مع الأرز كوجبه كامله، وهى من الأصناف الغير مكلفه نهائيا ولا تحتاج إلى وقتا طويل في تحضيرها، ويمكن تقديم اللوبيا مع أنواع خضروات اخرى في العزومات أو الزيارات العائلية، واليوم نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير اللوبيا. طريقة عمل اللوبيا المكونات نصف كيلو من اللوبيا وتفضل أن تكون بلدي.

٢كوب من عصير الطماطم.

بصلة مفرومة متوسطة الحجم.

مكعب مرقه دجاج.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

١كوب من الماء المغلي.

ماء لسلق اللوبيا.

٢فص ثوم مهروس.

٢معلقة كبيرة من الزبده. الطريقة نقوم بتنقية اللوبيا وتنظيفها من الشوائب جيدا وغسلها بالماء.

نضع اللوبيا في قدر عميق مع الماء وتترك على نار متوسطه حتى يتم تسويتها.

عند تسوية اللوبيا نقوم بتصفيتها بشكل جيد ونتركها جانبا.

في قدر اخر على نار متوسطة نضع الزبدة مع البصل ونقوم بتحمير البصل.

نضف إليه عصير الطماطم مع الملح والفلفل الأسود ومكعب مرقة الدجاج ونقلبهم جيدا.

نتركهم على نار متوسطة حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

نضف اليهم اللوبيا المسلوقة ونضف معها كوب من الماء المغلي والثوم المهروس ونقلبهم جيدا.

نتركها على النار لمدة ١٠دقائق تقريبا ثم ترفع من على النار وتصبح جاهزه للتقديم.

تقدم اللوبيا في وعاء عميق ويقدم معها الأرز والباذنجان المخلل. طريقة عمل الباذنجان المخلل المكونات نصف كيلو من الباذنجان الأسود.

٣فصوص من الثوم المهروس.

قرن فلفل رومي أو حامى حسب الرغبة.

معلقة صغيرة من الكمون.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

زيت للقلى.

معلقة كبيرة من عصير الليمون. الطريقة نقوم بغسل الباذنجان وتنظيفه من الرؤوس.

نضع الباذنجان في زيت ساخن ونقلبه على الوجهين حتى يتم تسويته.

نخرج الباذنجان من الزيت على ورق مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد.

نقوم بتحضير خلطة الحشو.

في وعاء عميق نضع الثوم المهروس مع الفلفل والملح والكمون والكزبرة ونخلط المكونات جيدا.

نضف اليهم عصير الليمون ونبدئ بحشو الباذنجان واحده تلو الاخرى.

نكرر العملية حتى ننتهي من الكمية الموجودة لدينا.

يرص الباذنجان في وعاء التقديم مع القليل من البقدونس المفروم للتزين. عمر شويل - جدة طريقة عمل اللوبيا على أصولها بخطوات مستوية وبطعم شهي ولذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل اللوبيا على أصولها بخطوات مستوية وبطعم شهي ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.