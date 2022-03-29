نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل أصابع البسبوسة في المنزل بمكونات اقتصادية وبطعم شهي ولذيذ في المقال التالي

تعتبر أصابع البسبوسة المشهورة في بلاد الشام من أفضل الحلويات الشرقية التي يفضلها كثير من الناس ويحبها الكبار والصغار ويمكن تقديمها في المناسبات وللضيوف وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ وتعد سريعة التحضير ومكوناتها سهلة وبسيطة غير مكلفة وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير أصابع البسبوسة في البيت بدلا من شرائها من الخارج، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها. مكونات عمل أصابع البسبوسة في المنزل كوب واحد من السميد الناعم

نصف كوب من السمنة الذائبة

نصف كوب من الدقيق

كمية كافية من اللبن

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

ربع ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة من الملح مكونات عمل الشربات في المنزل كوب ونصف من السكر

كوب من الماء

عصير نصف ليمونة طريقة تحضير الشربات في المنزل نحضر إناء ونضع به السكر والماء على نار عالية ونقلبه بالملعقة حتى يذوب السكر ثم نترك الخليط حتى يغلي جيدا.

بعد أن يغلي الخليط نضع به عصير نصف ليمونة ونقلبه ثم نتركه لمدة خمس دقائق على نار هادئة حتى يصبح قوامه ثقيل.

ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد لحين الاستخدام. طريقة عمل أصابع البسبوسة في المنزل نحضر وعاء ونضع به الدقيق والسميد والسكر والبيكنج باودر والملح ونخلطهم مع بعض جيدا.

ثم نضيف السمنة إلى المكونات ونبدأ في التقليب حتى تتجانس المكونات جميعها معا.

بعد ذلك نقوم بوضع اللبن بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على عجينة قوامها طري ومتماسك.

ثم نقوم بتشكيل عجينة البسبوسة على شكل أصابع متوسطة الحجم.

نحضر صينية ونقوم بدهنها بالزبدة جيدا ثم نرص أصابع البسبوسة بها جيدا.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك ندخل الصينية في الفرن ونترك أصابع البسبوسة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي اللون.

بعد أن تخرج أصابع البسبوسة نسكب عليها الشربات. سر نجاح أصابع البسبوسة يجب التأكد من جودة الدقيق والسميد.

الالتزام بالمقادير المكتوبة.

يجب اختيار نوع سمنة جيد. عمر شويل - جدة طريقة عمل أصابع البسبوسة في المنزل بمكونات اقتصادية وبطعم شهي ولذيذ - ثقفني

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