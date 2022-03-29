طريقة عمل صينية البطاطس في الفرن بخلطة لذيذة وبطعم أول مرة تدوقيه

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طريقة عمل صينية البطاطس، تعد صينية البطاطس من أسهل واشهر الوجبات الموجودة في المطبخ المصري، حيث أن مكوناتها غير مكلفة وموجوده في كل منزل وتقدم بأكثر من طريقة ويمكن تحضيرها بالدجاج أو اللحمة، وتعتبر البطاطس من النشويات التي يحتاجها جسم الإنسان واليوم نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير صينية البطاطس في الفرن. طريقة عمل صينية البطاطس المكونات ١كيلو من البطاطس.

٢معلقة كبيرة من معجون الطماطم.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عدد٢ حبة من الفلفل الرومي.

عدد ٣حبات من الطماطم.

بصلة متوسطة الحجم.

٢كوب من الشوربة.

٢معلقة كبيرة من الزيت النباتي. الطريقة نقوم بتقشير البطاطس وغلسها جيدا وتقطيعها إلى شرائح سميكه.

نغسل البصل والطماطم والفلفل ونقوم بتقطيعهم إلى حلقات رفيعه.

نحضر صينية متوسطة الحجم ونقوم برص طبقة من شرائح البصل ثم طبقة من شرائح الطماطم.

نضع شرائح البطاطس فوق البصل والطماطم.

نقوم بوضع طبقة اخرى من البصل والطماطم وشرائح الفلفل الرومي.

في وعاء على النار نضع الشوربه مع معجون الطماطم والملح والفلفل الأسود.

نقلب المكونات جيدا ونتركهم حتى يتم الغليان.

نسكب الشوربة على البطاطس ونضع على الوجه معلقتين من الزيت.

نقوم بتغطية صينية البطاطس بورق الفويل.

ندخل صينية البطاطس في الفرن على درجة حرارة متوسطه لمدة ساعه تقريبا.

نرفع ورق الفويل ونتركها حتى يحمر وجهها.

نخرج البطاطس من الفرن وتقدم ساخنه مع الدجاج المقلى أو المشوى والأرز بالشعرية. طريقة تحضير الدجاج المقلى المكونات دجاجه متوسطه الحجم مقطعه إلى ٤قطع.

ماء للسلق.

زيت غزير للقلى.

٢من فصوص الحبهان.

ملح وفلفل اسود.

بصلة صغيرة الحجم. الطريقة نقوم بتنظيف قطع الدجاج وغسلها جيدا بالماء والخل وتصفيتها جيدا من الماء.

في قدر على النار نضع الماء وفصوص الحبهان والبصلة الصغيرة ونتركهم حتى الغليان.

نضع قطع الدجاج في الماء مع القليل من الملح والفلفل الأسود ونتركها لمدة نصف ساعه حتى يتم تسويتها.

نخرج قطع الدجاج من الشوربة ونتركها على مصفاه حتى تبرد تماما.

نسخن الزيت بشكل جيد ثم نضع فيه قطع الدجاج.

نقلب الدجاج على الوجهين حتى يأخذ اللون الذهبي الرائع.

نرفع الدجاج من الزيت على ورق مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد.

يرص في وعاء التقديم مع القليل من البقدونس للتزين.

نقوم بإضافة القليل من الملح والفلفل على الوجه بعد التحمير ويصبح جاهز للتقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية البطاطس في الفرن بخلطة لذيذة وبطعم أول مرة تدوقيه - ثقفني

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