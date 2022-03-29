خلطات رهيبه لتفتيح وتبييض اليدين والرجلين مهما كان الاسمرار ستذهلك النتيجة

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تعاني بعض النساء من جفاف واسمرار اليدين والقدمين ويرجع هذا بسبب التعرض المكونات المنظفة الضارة، حيث أنها تحتوى على نسبة عالية من الكيماويات التي تضر الجلد، وايضا تعرض القدمين لبعض هذه المنظفات أثناء التنظيف وتؤدي الى تشقق القدمين، فيجب الحرص على استخدام على المواد الطبيعية التى تساعد على تجديد الجلد والبشرة وتساعد على تفتيحها، سوف نتحدث في هذا الماء عن بعض المكونات التي تستخدم لعلاج مشاكل اليدين والقدمين. أولا الحليب يحتوي الحليب على بعض المواد الطبيعية التى تساعد على تفتيح البشرة لاحتوائه على بعض الفيتامينات وايضا يحتوى على الكالسيوم الذي يحافظ على البشرة.

نقوم بتحضير بعض من قطع القطن في كمية من الحليب وتمرر على بشرة اليدين والقدمين ويترك عليهم لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بشطف المنطقة بالماء الفاتر.

تكرر هذه الوصفة بانتظام يومياً. ثانياً: العسل والليمون:- يعد العسل غني بخصائص تعمل على تهدئة التهاب الجلد ويساعد على تأخير علامات الشيخوخة المبكرة.

ويعتبر الليمون غني بالمواد الفعالة التي تساعد على تفتيح البشرة كما يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة.

نقوم بمزج ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطازج وملعقة من الحليب البودر.

نقوم بخلط المكونات جيداً وتوزع على اليدين والقدمين وتترك لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بشطفه بالماء جيدا. ثالثاً: الزبادي:- يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تفتيح البشرة.

يوضع كمية من الزبادي على بشرة اليدين والقدمين ثم يترك لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بغسل المكان جيدا بالماء وللحصول على أفضل النتائج يمكن إضافة العسل الابيض. رابعا: ماء الورد:- يساعد ماء الورد على تنظيف البشرة بعمق ويعتبر غسول طبيعي للبشرة.

نقوم بمزج ملعقتين من ماء الورد مع ملعقتين من الجلسرين ثم نقوم بمزجهم جيدا.

نقوم بوضع قطع من القطن في هذا الخليط ثم نقوم بتمريرها على بشرة اليدين والقدمين. خامساً: الطماطم تعد الطماطم غنية بمضادات الأكسدة وكثير من الفيتامينات والحديد والبوتاسيوم التى تعمل على ازالة خلايا الجلد الميتة.

نقوم بتحضير شرائح من الطماطم وفركها على بشرة اليدين والقدمين وتترك لمدة ٢٠ دقيقة وتشطف بالماء البارد. عمر شويل - جدة خلطات رهيبه لتفتيح وتبييض اليدين والرجلين مهما كان الاسمرار ستذهلك النتيجة - ثقفني

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