طريقة عمل الفاصوليا على الطريقة المصرية الأصيلة بطعم ومذاق شهي ولذيذ

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طريقة عمل الفاصوليا بنوعيها، تعد الفاصوليا من الأصناف التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة لإنها تصنف إلى أنواع منها الفاصوليا البيضاء ومنها الفاصوليا الخضراء ومنها الحمراء، حيث إنها تحتوى على عناصر غذائية مفيدة لذلك تحرص دائما الأمهات على تحضيرها كوجبة غداء لأبناءهم، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الفاصوليا. طريقة عمل الفاصوليا البيضاء المكونات نصف كيلو من الفاصوليا البيضاء.

٢كوب من عصير الطماطم.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

بصلة متوسطة الحجم مبشورة.

ماء لسلق الفاصوليا.

مكعب مرقة دجاج.

٢معلقة كبيرة من الزبدة. الطريقة نقوم بغسل الفاصوليا جيدا بالماء وتنظيفها من الشوائب.

في قدر على النار نضع الماء مع الفاصوليا ونتركها حتى يتم سلقها.

فى وعاء اخر على النار نضع البصل مع الزبدة ونقوم بتحمير البصلة جيدا.

نضف إليها عصير الطماطم ونتركها حتى يتم تسبيكها.

نضع معها الملح والفلفل ومكعب مرقة الدجاج.

ثم نضف إليها الفاصوليا بالماء ونتركها على نار متوسطة حتى يتم تسويتها تماما.

تقدم الفاصوليا مع ألأرز والمقبلات المفضلة لديكم. طريقة عمل الفاصوليا الخضراء المكونات نصف كيلو من الفاصوليا الخضراء.

بصلة متوسطة الحجم مبشورة.

٢كوب من عصير الطماطم.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة صغيرة من البهارات.

معلقة صغيرة من الملح.

٢معلقة كبيرة الزبدة. الطريقة نقوم بتقطيع الفاصوليا وغسلها جيدا بالماء والخل.

في قدر عميق نضع البصلة مع البهارات والفلفل الأسود والملح ونقوم بتقليبهم جيدا.

نضع الفاصوليا مع البصل ثم نضف اليهم عصير الطماطم.

نقلب المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها.

نضف اليهم الزبدة ونقوم بتغطية القدر.

نضع الفاصوليا على نار متوسطة ونتركها حتى يتم تسويتها.

تفرغ الفاصوليا في وعاء التقديم مع الأرز بالشعرية. طريقة عمل الأرز بالشعرية المكونات ٢كوب من الأرز الأبيض المغسول ومصفى.

نصف كوب من الشعرية.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

معلقة كبيرة من الزيت النباتي.

معلقة صغيرة من الملح.

٢كوب من الماء المغلي. الطريقة في قدر على النار نضع الزيت مع الزبدة والشعرية.

نقوم بتحمير الشعرية حتى نحصل على اللون الذهبي الفاتح.

نضف إليها الأرز والملح ونقوم بتقليبهم.

نضع الماء المغلي ونقوم بتغطية القدرحتى يتشرب الأرز بالماء جيدا.

عندما يتشرب الأرز بالماء نقوم بتهدئة النار ونتركه حتى يتم تسويته.

يقدم الأرز ساخنا مع الخضراوات. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفاصوليا على الطريقة المصرية الأصيلة بطعم ومذاق شهي ولذيذ - ثقفني

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