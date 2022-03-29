طريقة عمل مقلقل اللحم الحضرمى والسعودى الشهى بافضل الطرق والوصفات

مقلقل اللحم من اشهى واشهر الاطباق الخليجية واليمنية. وهو من الاكلات اللذيذة والشهية والتي يفضلها الكثير من الاشخاص فى الوطن العربى. وتعتبر طريقة اللحم المقلقل من افضل طرق عمل اللحمة و المحببة والمفضلة لدى الكثير. ويعتبر مقلقل اللحم من الأكلات المفيدة جدا والمغذية الهامة لصحة الإنسان. حيث يحتوى على الكثير من الفوائد والقيمة الغذائية العالية والضرورية. ونوضح فى الخطوات التالية طريقة عمل مقلقل اللحم الشهى واللذيذ.

خطوات تحضير مقلقل اللحم الحضرمى والسعودى

مقلقل اللحم من الأكلات السهلة فى التحضير ولا تحتاج إلى مجهود فى طريقة التحضير. ويمكن لربات البيوت والأمهات أن تقوم بتحضير مقلقل اللحم فى المنزل بطريقة سهلة وهو من الوجبات السريعة فى التحضير والتي يمكن تقديمها إلى الاسرة او الضيوف في المناسبات والعزائم. ونوضح فى السطور التالية افضل طرق عمل مقلقل اللحم وذلك تلبية لرغباتكم من خلال موقع ثقفنى وكل ما تحتاجونه في عالم الطبخ والمأكولات.

مكونات اللحم المقلقل الحضرمي

مقدار كيلو من اللحم الضانى والكمية حسب الرغبة.

ثم حبة من البصل المفروم.

مع ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

ايضا ملعقة صغيرة من الملح حسب الرغبة.

كذلك ملعقة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة من الكمون.

مع ملعقة صغيرة من الهيل الحبهان الناعم.

كذلك ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

ثم ملعقة من البهارات المشكلة.

مع ثلاث ملاعق من البقدونس المفروم او الناعم.

كذلك نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ثم ثلاث حبات من الطماطم المفرومة.

كوبان من الماء.

مع ثلاث ملاعق من الزيت او السمن.

خطوات تحضير وعمل اللحم المقلقل