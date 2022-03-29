نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مقلقل اللحم الحضرمى والسعودى الشهى بافضل الطرق والوصفات في المقال التالي
مقلقل اللحم من اشهى واشهر الاطباق الخليجية واليمنية. وهو من الاكلات اللذيذة والشهية والتي يفضلها الكثير من الاشخاص فى الوطن العربى. وتعتبر طريقة اللحم المقلقل من افضل طرق عمل اللحمة و المحببة والمفضلة لدى الكثير. ويعتبر مقلقل اللحم من الأكلات المفيدة جدا والمغذية الهامة لصحة الإنسان. حيث يحتوى على الكثير من الفوائد والقيمة الغذائية العالية والضرورية. ونوضح فى الخطوات التالية طريقة عمل مقلقل اللحم الشهى واللذيذ.
خطوات تحضير مقلقل اللحم الحضرمى والسعودى
مقلقل اللحم من الأكلات السهلة فى التحضير ولا تحتاج إلى مجهود فى طريقة التحضير. ويمكن لربات البيوت والأمهات أن تقوم بتحضير مقلقل اللحم فى المنزل بطريقة سهلة وهو من الوجبات السريعة فى التحضير والتي يمكن تقديمها إلى الاسرة او الضيوف في المناسبات والعزائم. ونوضح فى السطور التالية افضل طرق عمل مقلقل اللحم وذلك تلبية لرغباتكم من خلال موقع ثقفنى وكل ما تحتاجونه في عالم الطبخ والمأكولات.
مكونات اللحم المقلقل الحضرمي
- مقدار كيلو من اللحم الضانى والكمية حسب الرغبة.
- ثم حبة من البصل المفروم.
- مع ثلاث فصوص من الثوم المفروم.
- ايضا ملعقة صغيرة من الملح حسب الرغبة.
- كذلك ملعقة من الفلفل الأسود.
- ثم ملعقة من الكمون.
- مع ملعقة صغيرة من الهيل الحبهان الناعم.
- كذلك ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.
- ثم ملعقة من البهارات المشكلة.
- مع ثلاث ملاعق من البقدونس المفروم او الناعم.
- كذلك نصف ملعقة صغيرة من القرفة.
- ثم ثلاث حبات من الطماطم المفرومة.
- كوبان من الماء.
- مع ثلاث ملاعق من الزيت او السمن.
خطوات تحضير وعمل اللحم المقلقل
- تغسل اللحمة جيدا وتقطع الى قطع حسب الرغبة.
- وضع الزيت فى قدر على النار ونضع البصل والثوم مع التقليب حتى يتغير لونهما.
- اضافة قطع اللحمة الى البصل والثوم والتقليب حتى تتحمر بعض الشى ويتغير لونها.
- ثم اضافة الطماطم مع التقليب بعض الوقت واضافة باقى المكونات من الملح والفلفل الاسود والبهارات والكمون والقرفة والحبهان.
- اضافة باقى المكونات مع التقليب بعض الوقت ثم اضافة الماء والتقليب.
- تغطية القدر ويترك على نار متوسطة حتى تمام نضج اللحم كما يمكن اضافة القليل من الماء الدافئ او الساخن عند الحاجة.
- رفع مقلل اللحم من على النار بعد تمام النضج ويوضع فى اطباق التقديم ويوضع علية البقدونس ويقدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مقلقل اللحم الحضرمى والسعودى الشهى بافضل الطرق والوصفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.