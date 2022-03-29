نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق واحد اعملي الباستا فلورا بالمربى بمكونات اقتصادية وطعم لذيذ في دقائق في المقال التالي
الباستا فلورا هي اجمل انواع الكيكات التي يتناسب تقديمها مع جميع المناسبات المختلفة، فهي لها شكل مميز وجميل، وطعم ينال اعجاب الجميع، كما أن مكوناتها ذات قيمة غذائية عالية، كما أنها تمد الجسم بالطاقة والنشاط، لذلك سوف نعرض اليوم خلال السطور القادمة طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى الرائعة بكل سهولة في المنزل.
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى في المنزل
يمكنك الآن إعداد اجمل الحلويات التي تتناسب معكي في اي وقت سواء كانت في حلوى لذيذة لأسرتك وعائلتك أو حلوى مميزة تقدم للضيوف في أي مناسبة، ومن أهم هذه الحلويات التي يمكن اعدادها بسهولة وتكاليف بسيطة هي الباستا فلورا، وخطوات تحضيرها كالآتي:
المكونات
- كيلو الا ربع من الدقيق الأبيض الفاخر.
- خمس ملاعق كبار الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب من السكر الناعم البودرة.
- حبتين من البيض.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقتين كبار من بشر قشر البرتقال.
- علبة من مربى مشمش أو فراولة.
طريقة التحضير
- يتم نخل الدقيق في البداية، وإضافة رشة الملح والبيكنج باودر إليه.
- اخلطي المكونات جيدًا مع بعض واتركيها جانبًا حتى يتم إعداد باقي المكونات.
- احضري الخلاط الكهربائي ليتم خلط المكونات بشكل أفضل، اضيفي بداخله الزبدة مع السكر البودرة.
- اخلطي المكونات على أعلى سرعة، وسوف يتكون خليط كريمي ناعم
- أضيفي إليه بعد ذلك البيض واحدة تلو الأخرى مع استمرار الخلط الجيد.
- استمري في الخلط اضيفي الفانيليا وبشر قشر البرتقال الان.
- بعد تجانس كل المكونات، قومي بإضافتها إلى خليط الدقيق الذي تم تحضيره.
- لمى العجين بكل بكل مكوناتها بيدك بدون عجن.
- قومي بوضع العجينة لمدة ساعة في الثلاجة.
- ثم قطعي من العجينة جزء بسيط.
- احضري صينية غير مرتفعة الحواف مثل صينية البسبوسة.
- ضعي في الصينية ورق زبدة واخرجي أطرافه من الخارج حتى يصبح سهل إخراج الباستا فلورا من الصينية.
- قومي بفرد الجزء الكبير من العجينة.
- أضيفي فوقها المربى التي تم تجهيزها.
- اصنعي أشرطة من القطعة التي تم أخذها.
- قومي بوضع الأشرطة فوق المربى حتى تكون الباستا فلورا بشكل المربعات المقسمة.
- ادخليها الان الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- واتركيها حتى تمام النضج.
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