بكوب دقيق واحد اعملي الباستا فلورا بالمربى بمكونات اقتصادية وطعم لذيذ في دقائق

الباستا فلورا هي اجمل انواع الكيكات التي يتناسب تقديمها مع جميع المناسبات المختلفة، فهي لها شكل مميز وجميل، وطعم ينال اعجاب الجميع، كما أن مكوناتها ذات قيمة غذائية عالية، كما أنها تمد الجسم بالطاقة والنشاط، لذلك سوف نعرض اليوم خلال السطور القادمة طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى الرائعة بكل سهولة في المنزل.

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى في المنزل

يمكنك الآن إعداد اجمل الحلويات التي تتناسب معكي في اي وقت سواء كانت في حلوى لذيذة لأسرتك وعائلتك أو حلوى مميزة تقدم للضيوف في أي مناسبة، ومن أهم هذه الحلويات التي يمكن اعدادها بسهولة وتكاليف بسيطة هي الباستا فلورا، وخطوات تحضيرها كالآتي:

المكونات

كيلو الا ربع من الدقيق الأبيض الفاخر.

خمس ملاعق كبار الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر الناعم البودرة.

حبتين من البيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين كبار من بشر قشر البرتقال.

علبة من مربى مشمش أو فراولة.

طريقة التحضير