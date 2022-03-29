نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتشد بعيد.. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت لذيذة وبتمط وأحلي من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل وبطريقه سهله وبأقل تكلفه، مثل الفطائر والبيتزا وغيرها من الأكلات الأخرى التي يتم إدخالها في الطعام، فهناك الكثير من الفوائد التي تتواجد بالجبنة وتساعد على تقوية العظام، وذلك لاحتوائها على الكالسيوم، كما أنها تعمل على مواجهة الأمراض مثل الصداع وفقر الدم، وتحتوي أيضا على 80 سعر حراري التي يحتاجها الجسم، فلا غنى عنها في استخدامها في أي أكلة.

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت

تدخل الجبنة الموتزاريلا في العديد من وصفات الطعام اللذيذة لما تعطيه من طعم ونكهة رائعة، ولكن يرتفع ثمنها علاوة على ذلك لا تضمني نظافة التحضير لذلك نقدم وصفة بسيطة لتحضير الجبنة في المنزل من خلال المكونات التالية:

طريقة عمل جبنة موزاريلا بالمنزل

المقادير:

1/4 كوب عصير ليمون.

ثمان ونصف كوب لبن كبير كامل الدسم.

1/2 كوب خل كبير.

طريقة التحضير:

يتم وضع اللبن في وعاء على نار متوسطة، وبعد ذلك نضيف إليه عصير الليمون والخل ونقلب الخليط جيدا.

بعد ذلك خلال التقليب سنرى قطع بيضاء في الخليط، نستمر في هذه الخطوة حتى يندمج اللبن ويبدأ في وجود قطع جبن.

ثم نضع حاجز معدني بين الوعاء والنار مع الاستمرار في التقليب.

بعد ذلك يتم التقليب بصورة دائمة حتى تحصل الجبنة على قوام مطاطي.

ثم يتم عزل قطعة الجبن عن السائل الموجود في الإناء ويتم الضغط عليها حتى نتأكد من عدم وجود ماء.

بعد ذلك يتم وضع الجبن في الثلاجة لفترة من الزمن حتى تتجمد.

طريقة أخرى لعمل الجبنة الموتزاريلا

تتعدد الطرق لعمل الجبنة الموتزاريلا واليك المكونات الخاصة بأسهل طريقة:

المقادير:

ربع كوب خل الأرز.

اثنان قرص منفحة.

أربع لتر من اللبن.

ربع كوب ماء ساخن.

ملح.

مضرب سلك.

شاش.

طريقة التحضير:

أولا نضع وعاء ونضيف فيه اللبن ويتم تقليبه حتى يسخن.

بعد ذلك نضع الخل مع اللبن ويتم التقليب مرة واحدة ويتم تركه 20 دقيقة.

ثم نضع المنفحة في الماء، ونتركها حتى تذوب في الماء.

بعد ذلك نضع خليط المنفحة مع اللبن ويتم التقليب جيدا.

ثم تغطية وعاء الخليط بقطعة من الصوف ويتم تركه 5 ساعات.

بعد ذلك وبعد ذلك سوف نفصل الجبن عن الماء.

ثم نقوم بقطع الجبن داخل الوعاء.

بعد ذلك يغطى الوعاء مرة أخرى باستخدام قطعة من الصوف ويتم تركها لمدة 3 ساعات.

ثم نضع مصفاة ونضيف عليها شاش ويتم وضع قطع الجبن عليها حتى يتم التخلص من الماء جيدا.

بعد ذلك يتم تركها 7ساعات في الشاش في درجة حرارة المكان.

ثم يتم تقطيع الجبن ونشكلها على شكل كرة، وتترك في إناء مع إضافة رشة ملح، وتغطى مرة أخرى بالشاش ساعة.

بعد ذلك يتم وضع كرات الجبن في إناء زجاجي ويتم وضعها في الميكروويف دقيقة.

ثم اضغط على كرات الجبن من جديد للتأكد من التخلص من الماء الموجودة فيه.

بعد ذلك نكرر الخطوة السابقة حتى نحصل على قوام مطاطي وبالهنا والشفا.

في الختام عرضنا لكم طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت، بوصفتين لتكون جاهزة للاستعمال لتحضري أحلي وصفات على مائدة الإفطار في رمضان، اعديها بنفسك ووفري واضمني نظافة طعام اسرتك.