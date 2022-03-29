طريقة عمل ساندويتش البسطرمة بالجبن

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عمر شويل - جدة طريقة عمل سندوتش البسطرمه والجبن فى المنزل يعتبر ساندوتش البسطرمة بالجبن من أكثر الوجبات السريعة على المفضلة لدي الكثير من الأشخاص بجانب أنه يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات الهامة ويحب كثير من الأشخاص تناوله على وجبة الإفطار أو العشاء وبالتالي يمكن تجهيز وتناوله ساخناً وسوف يحب تناوله كثير من الأطفال لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة تجهيز في المنزل بالمكونات والخطوات المطلوبة.

طريقة عمل ساندويتش البسطرمه بالجبنة

المكونات، من التوست وملعقة من الزبدة وثمان شهور من البسطرمه و 2 شريحة من الجبنة الجودة و2 ملعقة جبنه الموزاريلا وخل وكاتشب على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يتم دهن شريحة التوست بالزبدة وتوزيع صوص البلسميك الكاتشاب ثم نقوم بإضافة شرائح البسطرمة على شريحتين من التوست ثم أضافة شرائح الجبن فوق البسطرمة وتغطية القطع الأخرى من خلال استخدام خبز التوست والضغط عليها.

في الخطوة التالية نقوم بتجهيز مقلاة غير قابلة للالتصاق إضافة القليل من الزيت ثم يتم وضع التوست على الجانبين حتى يصبح لونه ذهبي وبعد ذلك يتم تناول وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل عجة البيض بالبسطرمة

المكونات، 9 حبات من البيض وبسطرمة واثنين فلفلة وطماطم حبة من البصل المتوسطة وملعقة صغيرة ملح وملعقة فلفل أسود بيكنج باودر.

طريقة التحضير

يتم تجهيز وعاء مناسب ووضع في الطماطم والفلفل المقطعة ثم أضافه الثوم والبصل وتقلب المكونات مع بعضها ثم نقوم بوضع البسطرمة ووضع البيض ونقوم بإضافة كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود وبعد ذلك نقوم بوضع البيكنج باودر.

في الخطوات التالية يتم خلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم نقوم بتجهيز مقلاة غير قابلة للالتصاق وإضافة مزيج البيض على درجة حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة على الأقل حتى تنضج وبعد ذلك يتم وضع العجة في أطباق التقديم وتناولها ساخنة وبالهناء والشفاء.