اقتصادية ولذيذة.. كفتة الفراخ البانية المقرمشة أحلى من الناجتس وسر التتبيلة الرهيبة

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل كفتة الفراخ البانية، حيث أنها تتميز بسهولة صنعها فلا تحتاج الكثير من الوقت والجهد والمال، وبمكونات بسيطة جداً يمكنك صنع وجبة لذيذة ممتازة لرحلات اليوم الواحد، أو لقضاء وقت جميل في الحديقة مع الأصدقاء، كما تكون وجبة مثالية في يوم قضاء العائلة على الشاطئ.

كفتة الفراخ البانية

اصنعي لأفراد عائلتك ألذ وأشهى كفتة الفراخ في دقائق معدودة، وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

نصف كيلو من صدور الدجاج خالية من العظم.

بصلة واحدة متوسطة الحجم مفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

عصير ليمونة واحدة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

ربع ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقتين كبيرتين من الجزر الطازج المبشور.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار (حسب الرغبة).

كوب واحد من الدقيق.

كوب واحد من البقسماط.

بيضة واحدة.

القليل من اللبن.

كفتة بالبقسماط

أولاً يتم غسل صدور الدجاج بالماء والخل، ثم يتم تصفيته جيداً من الماء.

يتم إحضار وعاء مناسب ويوضع بداخله البصل وعصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والزنجبيل البودرة وتخلط جميع التوابل مع بعض جيداً.

ثم يتم إضافة صدور الدجاج وخلطها جيداً مع التوابل حتى تتغلغل بداخلها، وتترك في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تكتسب قطع صدور الدجاج لأطعمة التوابل.

يتم فرمها في الجهاز الكهربائي المخصص لذلك، حتى الحصول على قوام ناعم ومتجانس تماماً.

يتم تشكيل عجين صدور الفراخ إلى صوابع.

قومي بإحضار ثلاث أطباق مختلفة ووضع الدقيق في طبق، والبقسماط مع البصل البودرة والثوم البودرة في طبق، وخلط البيضة مع القليل من اللبن في الطبق الثالث، ثم إضافة القليل من الملح والفلفل الأسود إلى جميع الأطباق.

يتم وضع كل إصبع من أصابع الكفتة في طبق الدقيق أولاً، ثم في طبق البيض، وأخيرا في طبق البقسماط، وتكون بذلك جاهزة للقلي، وتكرار هذه الخطوة حتى الانتهاء من كمية العجين بالكامل.

يتم تحضير مقلاة مناسبة ووضع ربع لتر من الزيت وترفع على نار متوسطة، ثم يتم إسقاط أصابع الكفتة والاستمرار في القلي حتى الحصول لون ذهبي أو ذهبي بني.

في الختام نكون قد انتهينا من شرح مبسط لطريقة تحضير كفتة الفراخ البانية اللذيذة بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة لديك في المنزل، كي يستمتع أفراد الأسرة بوجبة لذيذة في وقت قصير.