هتعملي بنفسك عجينة برجر اللحمة في البيت بمكونات أقتصادية وبطعم روعة ونفس الجاهز في المطاعم وفي أقل من ساعة

طريقة عمل عجينة برجر اللحم، يعد البرجر من الأكلات الشهية اللذيذة معشوقة الكبار والصغار وتعتبر أكثر وجبة محببة عند الخروج من المنزل أو الذهاب إلى المطاعم، يتناولها الأطفال بكل بساطة لسهولة طهيها وطريقة تقديمها، يوجد أنواع كثيرة من البرجر الجاهز ولكن غير مضمون و لضمان وسلامة صحة الاسره والأولاد حيث تحرص كل أم على إعداده بالمنزل بأقل التكاليف وأعلى جودة ونظافة، سنقوم في هذا المقال نتحدث عن عجينة البرجر سواء باللحم.

طريقة عمل عجينة برجر اللحم

يعتبر أعداد اللحوم في البيت أفضل وأضمن بكثير من شرائها من الخارج لان في هذا الوقت الحالي تنتشر الفيروسات بطريقة سريعة ولهذا على كل بره أسرة تقوم بتحضير كل العمموجبات السريعة التي يحبوها أطفالها بدلاً من شرائها من المطام، وتتميز عجينة البرجر البيتي بسهولة مكوناتها وسرعة تحضيرها وطعمها اللميز الذي يكون خالي من المواد الضارة عى الجسم، تابعي الفقرات التالية لتحضير الوصفة في البيت.

المقادير:-

كيلو من اللحم المفروم البقرى ومعه قطعة من الدهن.

٣ ثمرات بصل مفروم ناعم.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

وملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

وملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

وملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة من بهارات البرجر.

طريقة التحضير:-

في بولة كبيرة نقوم بوضع اللحم المفروم والدهن ونضع البصل المفروم والبقسماط المطحون. ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات والثوم والبصل البودر والبابريكا ونقلب المقادير جيدا حتى تختلط تماماً. تغطى البولة بكيس بلاستيكي وتوضع في الثلاجة لمدة ٣٠ دقيقة ثم نقوم بإحضار كيس من البلاستيك مفروم على سطح المطبخ يوضع قطعة من خليط البرجر وقوفها كيس بلاستيك اخر مفرود ونفرد العجين بالنشابة. نقوم بتحضير بولة متوسطة ونشكل بها البرجر على شكل دائري يكون سمكها متوسط. يرص البرجر في الأطباق الخاصة بالتخزين في الفريزر وتوضع كمية من البرجر وتغلف بكيس بلاستيك نظيف ونضع كمية أخري وتغلف للبلاستيك أيضا. نستمر في هذه الطريقة حتى تنتهى كل كمية اللحم المفروم ويوضع في الفريزر لحين الاستخدام.

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