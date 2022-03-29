نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضرار البردقوش خطيرة توقف عنه فوراً إذا كنت تعاني من هذه الأمراض تحذير خطير في المقال التالي

البردقوش هو عشب عرفه المصريين القدماء و هو من الأعشاب التي له العديد من الفوائد كما أنه يساعد في التخلص من نزلات البرد و أيضا يستخدمه البعض كمهدئ للأعصاب و استرخاء الجسم وأيضا يساعد في عملية إنقاص الوزن وحرق الدهون والتخلص من الكرش و رغم ذلك فإن الإفراط في تناوله يسبب أضرارا كثيرة للجسم ، وسوف نعرض لكم في مقالنا هذا أضرار تناول البردقوش بكثرة. المخاطر التي تواجه الإنسان عند تناول البردقوش بكثرة :- عند الإفراط في تناول البردقوش يعمل على إظهار حساسية في الجلد و أيضا تعمل على تهيجه.

يجب الابتعاد عنه للأشخاص الذين يعانون من أمراض سيولة في الدم أو الذين قادمون على عملية جراحية فهذا يؤدي إلى نزيف خلال العملية الجراحية.

يجب على السيدة الحامل الابتعاد عن تناول البردقوش لأنه يسبب خطورة على الجنين ومن الممكن يساعد على الإجهاض.

وأيضا يجب على السيدة المرضعة الإبتعاد عن تناول البردقوش.

عند الإفراط في تناول البردقوش يعمل على تليف الكبد ويسبب أمراض عديدة للكلى.

كما أنه تناول البردقوش بكثرة يساعد في انتشار أمراض السرطان في الجسم.

تناول البردقوش بكميات مفرطة يزيد من حساسية الجسم و الالتهابات. فوائد البردقوش لجسم الإنسان :- يحتوي البردقوش على العديد من الفيتامينات مما يساعد الجسم على الاسترخاء وهدوء الأعصاب ويقلل من الأرق أثناء النوم.

يساعد البردقوش على التخلص من الكحة و أيضا مفيد عند حدوث نزلات البرد.

يعمل البردقوش على حرق الدهون فى الجسم و انقاص الوزن والتخلص من الكرش كما أنه ينصح بيه جميع أطباء التخسيس.

يقوم البردقوش على تعديل نسبة ضغط الدم.

كما يعمل البردقوش على إكساب الجسم الرشاقة والمرونة و إعطاء الجسم الطاقة اللازمة. عمر شويل - جدة أضرار البردقوش خطيرة توقف عنه فوراً إذا كنت تعاني من هذه الأمراض تحذير خطير - ثقفني

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