كرياتين طبيعي لفرد الشعر بطريقة طبيعية وسهلة ومكونات متوفرة في المنزل

يجب أن نشير أن الشعر يعتبر من أهم الأشياء التي تزيد من أنوثة المرأة وبالطبع الشعر يعتبر هو سر جمال المرأة الحقيقي ومن أكثر الأمور التي تزعج العديد من السيدات إذا كان الشعر خشن أو يوجد فيه تلف أو يتعرض السعر للسقوط باستمرار ويقل كثافته أيضاً بكل تأكيد واليوم سوف نقدم لكم مجموعة من الخلطات المميزة للغاية التي يمكنكم استخدامها في المنزل بكل سهولة كما أنه تعتبر كيراتين طبيعي بدلا من استخدام كيراتين المصاعب يتم فيه دفع العديد من الأمور باهظة الثمن، لذلك قد جلبنا لكم المواد التي يمكنكم استخدامها في المنزل وبطريقة طبيعية وآمنة جدا على الشعر حيث تزيد أيضاً من بوصيلة الشعر ومن قوتها تابعوا معانا كافة التفاصيل خلال الفقرات القادمة.

كيراتين طبيعي بالبيض

يجب أن نشير أن البيض يعتبر من أهم الأشياء التي تعطي الشعر العديد من الفوائد حيث يعمل على نعومة ولمعان الشعر ويزيد أيضا من تقوية بصيلات الشعر كما أنه يعطي الشعر بريق لامع جدا ويوجد في العديد من الخلطات المميزة

ثانيا يجب عليكم وضع اثنين من بياض البيض في وعاء متوسط الحجم ونقوم بوضع ثلاثة من ملاعب زيت الزيتون النقي ثم يجب أن يتم خلطهم بشكل جيد حتى ينك التجانس بينهم ويكون الشعر ثم غسله سابقا وبدون اي مواد دهنية.

ثم نقوم بوضع الخليط ويجب أن نوصله إلى فروة الرأس ونجلب نشط واسع ونقوم بتمشيط الشعر بلطف حتى يصل الخليط لكل الشعر وبعد ذلك يجب أن يترك على الشعر لمدة أربع ساعات كاملة.

ثم بعد ذلك يتم شطف الشعر جيدا بوضع دهام زين الزيتون عليه بعد الشكل مباشرة زمن الأفضل استخدام هذه الوصفة بشكل دائم لكي تأتي بنتيجة سريعة وفعالة وهي تعتبر من افضل واسهل الوصفات.

كيراتين منزلي لتنعيم الشعر