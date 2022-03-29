سر تدميس الفول بالمنزل بطريقة زي المحلات بسيطة وغير مكلفة

يعد الفول المدمس من الوجبات التى يعشقها الجميع ولا يمكن الإستغناء عنها، حيث يقبل عليه الكثيرين، ويعتبر وجبة أساسية عند الشعب المصري وخاصتاً في شهر رمضان الكريم حيث يضعه الشعب المصري على مائدة السحور وهو من البقوليات التى لا يخلو منها أى منزل في شهر رمضان الكريم وهنا سوف نقدمه بطريقة بسيطة مثل المحلات تماماً، ايضاً يتم عمله بطريقة صحية وغير مكلفة، حيث تتوفر كل مكوناته داخل كل منزل وهى مثل الفول والجزر والعدس الأصفر والبصل ومكونات آخرى بسيطة، وعلى الرغم من أن الفول أكلة رخيصة في ثمنها إلى أنها يوجد بها الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم وتمده بالكثير من الطاقة، لذلك هيا نتعرف على سر تدميس الفول مثل المحلات.

مقادير عمل الفول المدمس

يحتوي الفول المدمس على مكونات بسيطة وغير مكلفة لعمله في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف كيلو من الفول المنقوع.

ربع كوب من العدس الأصفر.

نصف كوب من الفول المدشوش.

حبة من البصل.

ثمرة من الطماطم.

جزرة مبشورة.

3 فصوص من الثوم المقطع.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ماء (حسب الحاجة).

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة بسيطة جداً لعمل الفول المدمس في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة زي المحلات بدل شرائه من الخارج هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر دماسة أو ما يسمى فوالة ونضع بها الفول والجزر والعدس والفول المدشوش والكركم والبصل والطماطم ونقلبهم جيداً. نضيف الماء على المكونات حتى نغطيها بالماء تماماً ونضعها على نار عالية حتى الغليان. ثم بعد ذلك عند الغليان نضعها على نار هادئة ونتركها لمدة تتراوح من 6 ساعات إلى 8 ساعات ونقوم بتزويدها بإستمرار حتى النضج التام. بعد مرور الوقت يصبح جاهز للتقديم وبهذا نكون قدمنا أحلى وجبة وبالهنا والشفاء.

فوائد الفول المدمس للجسم

يحتوي الفول المدمس على فوائد كثيرة للجسم هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يحتوي الفول على فيتامين ب الذى يعمل على تقوية الأعصاب وتقوية الشعر.

يقاوم أنواع من السرطانات ويعمل على مقاومة الشيخوخة.

يحتوي على الحديد الى يفيد في الوقاية من الانيميا.

يأتي عنصر الفوسفور الذى يساعد في تقوية العظام والأسنان.

يعمل على تقوية المناعة والوقاية من مرض السكري.

يحمي الجسم من السكتة الدماغية.

طريقة عمل فول بالصلصة

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير فول بالصلصة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-