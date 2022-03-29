طريقة المعمول بالكيري باسهل واسرع طريقة وأسرار نجاح المعمول

طريقة المعمول بالكيري من الطرق التي تبحث عنها الكثير من السيدات رغبةً في عدم شرائها من المحال جاهزة، فهو واحد من ضمن الحلويات الشرقية التي يفضل تناولها الكثيرين صغار وكبار، فهو يُقدم في المناسبات كأعياد الميلاد وغيرها، فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية، كما يعتبر من مصادر المعادن الهامة للجسم والفيتامينات أيضًا، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص طريقته خلال المقال التالي.

طريقة المعمول بالكيري

يُمكنك عمل المعمول في المنزل دون الحاجة لشراءه من المحال التجارية جاهز، ولكي تتمكن من ذلك لابد من اتباع الآتي:

مكونات المعمول بالكيري

كوبان فقط من الدقيق الفاخر المنخول.

ملعقة صغيرة من الفانيلا سواء كانت بودرة أو سائلة.

السكر على حسب الرغبة ناعم.

ثلث كوب من الزبدة السائلة.

ثماني حبات من الجبن الكيري.

مقادير حشوة المعمول

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقتان من القرفة صغيرة.

ملعقة كبيرة حبهان.

خمس حبات من التمر الخالي النوى.

طريقة تحضير وعمل المعمول

يتم وضع إناء عميق ونضع به المكونات السابقة.

نبدأ في خلط المكونات ثم نضعها في الميكروويف ونستمر حتى يذوب التمر.

نضيف بعد ذلك الزبدة والجبن في وعاء ويتم خفقهم بشكل جيد.

نضيف السكر إلى المزيج السابق ونستمر في المزج حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

نترك العجينة كي ترتاح في مكان دافئ ثم يتم تشكيلها بشكل جيد.

نضع الكرات في صينية بعد فردها على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق.

نحشو ويتم إغلاقها ثم نضعها في الفرن على درجة الحرارة متوسطة.

يتم المعمول في الفرن حتى ينضح ويُصبح لونه ذهبي.

أسرار نجاح المعمول

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لكي تحصلين على المعمول ذات المذاق الشهي: