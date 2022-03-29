طريقة عمل صوص التومية السوري من الوصفات التي يفضل تناولها الأشخاص مع الكتفة والشاورما وغيرها، حيث يعتبر صوص التومية من المقبلات التي تُقدم مع العديد من الوجبات المختلفة، فهي تخلتف طريقتها من بلد لأخرى على حسب المكونات التي يرغب كل شخص في إضافتها، لذا يُمكنك التعرف على طريقتها خلال هذا المقال.

طريقة عمل صوص التومية السوري

يُمكنك عمل صوص التومية السوري في البيت دون الحاجة للذهاب إلى المطاعم لتناوله، وجاءت خطواته على النحو التالي:

كمية مناسبة من الماء.

ثلاث ملاعق من النشا.

فصان من الثوم.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

يتم وضع النشا في الماء ويتم خلطهم بواسطة مضرب يدوي حتى تذوب النشا.

يتم رفع المزيج السابق على نار هادئة حتى يغلي ثم نرفعه حتى يهدأ ويترك حى يتكثف قوامه.

نفرم بعد ذلك الثوم مع الفلفل الأسود، وعصير الليمون، والملح ونخلطهم جيدًا.

بعد ذلك نضيف الثوم والخليط في الخلاط الكهربائي ونمزجهم بشكل جيد.

يتم إضافة الزيت ثم ونخلط جيدًا ثم نضع الثومية في طبق للتقديم.

يتم وضع باقي الكمية في وعاء زجاجي محكم الغلق.

يتم إخراج كمية من الثومية عند التناول والباقي يتم حفظه في الثلاجة مرة أخرى.

نصائح عند عمل صوص الثومية

في حالة الرغبة في الحصول على مذاق مختلف وجيد، وتود أيضًا في معرفة طريقته، وهناك بعض النصائح التي لابد من اتباعها لكي تحصلين على صوص التومية بمذاق شهي ومختلف، لذا اتبع الآتي بعض النصائح التي جاءت على النحو التالي: