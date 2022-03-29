طريقة عمل كريم النشا والخميرة الرهيب في تفتيح البشرة ونفخ الخدود وإزالة التجاعيد

كريم النشا والخميرة من الكريمات الطبيعية الرائعة التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة ونفخ الخدود، كما يعمل هذا الكريم على تعزيز مادة الكولاجين بالبشرة، ويرطب البشرة ويخلصها من الحبوب والبثور والندبات، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بصنع هذا الكريم بالمنزل بكل سهولة، لأن جميع مكوناته متوفرة في كل بيت، بدلاً من شراء الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة عند استخدامها مدة طويلة، وحتى توفر الأموال التي يتم صرفها على شرائها من الصيدليات بأسعار غالية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والخميرة بالمنزل.

مكونات كريم النشا والخميرة

يحتوي هذا الكريم على بعض المكونات الطبيعية المفيدة في علاج مشاكل البشرة وهى كما يأتي:-

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة ماء دافئة.

مقدار ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير كريم النشا والخميرة الرائع في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد ونفخ الخدود والوجه وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار بوله صغيرة الحجم، ثم نضع بها ملعقة الخميرة، وملعقة الماء الدافئ مع مراعاة أن يكون الماء دافئ وليس ساخن أو بارد. نغطي البوله، ثم نتركها حتى تتفاعل الخميرة وتكون رغوة. نحضر وعاء ونضع به ملعقة كبيرة من الدقيق، ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من النشا، ثم نقوم بتقليبهم مع بعض جيدًا. نضيف إلي خليط الدقيق والنشا ملعقة كبيرة من جل الصبار، ثم نقوم بمزجهم مع بعض بشكل جيد. نقوم بإضافة الخميرة بالتدريج على المكونات السابقة، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي الشكل. نضيف إلى المزيج ملعقة من زيت السمسم، وملعقة من زيت جنين القمح، ثم نقوم بمزج جميع المكونات مع بعضها جيدًا. نحضر علبة فارغة نظيفة، ثم نضع بها الكريم ونحتفظ بها في الثلاجة لحين الاستخدام. نقوم بوضع الكريم على البشرة يوميًا مدة ربع ساعة حتى نحصل على بشرة بيضاء مثل الثلج وخالية من التجاعيد.

فوائد كريم النشا والخميرة للبشرة

هناك العديد من الفوائد التي يحتوي عليها هذا الكريم وهى كما يأتي:-