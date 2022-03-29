نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سم قاتل….ابتعد عن هذه الأطعمة تفقدك حياتك بلمح البصر أسوء طعام يتسبب في ارتفاع الكوليسترول بشكل خطير للغاية ابتعد عنه فوراً في المقال التالي

لابد من بناء الجسم عن طريق الطعام، فالجسم لا يستطيع التخلي عن الطعام و مع ذلك هناك بعض الأطعمة التي يكون ضررها أكبر من نفعها للجسم فلا بد من تناول الغذاء الصحي المفيد و تخطي الأطعمة التي تحتوي على دهون كثيرة في تصيب بالسمنة المفرطة بعض الأطعمة تصيب بأمراض مزمنة مثل السكر و الضغط و أمثلة أخري كثيرة، وفي مقالنا هذا سوف نعرض لكم الأطعمة المضرة بالصحة. الأطعمة التي تضر صحة الجسم :- الأطعمة التي تحتوي على زيوت و دهون كثيرة فهي مضرة بصحة الجسم لأنها تعمل على الإصابة بأمراض السمنة المفرطة وأيضا تعمل على الإصابة بالكولسترول و أمراض القلب كما أنها تعمل على تصلب الشرايين في الدم.

بعض اللحوم التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون وأيضا ليه الخروف فهذه الدهون مضرة جدا بالصحة كما أنها تعمل علي تكون الدهون داخل الجسم و تدمير الصحية، وأيضا تسبب مشاكل كثيرة للمعدة و تضعف عملية الهضم بها وتسبب التهابات في المعدة، كما أنها تعمل على تليف الكبد و وجود مشاكل كثيرة في الكلى.

أيضا الإفراط في تناول السكريات هي من الأمور الخطيرة التي تدمر الجسم و تعمل على رفع مستوى الكوليسترول في الدم و ذلك يؤدي إلى زيادة معدل السكر في الدم كما أنه أيضا يسبب خفض ضغط الدم كما أن تناول الحلويات بكثرة تعمل على تدمير البنكرياس في الجسم. خطوات يجب إتباعها للحفاظ على صحة الجسم :- يجب على الإنسان تناول الأطعمة الصحية و الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على دهون أو سكريات كثيرة، ويجب أيضا عدم الإفراط في تناول اللحوم لأنها أيضا سلاح ذو حدين كما أن لها فوائد لكن الإفراط في تناولها له أضرارا كثيرة و يفضل أن يكون معظم الأطعمة مسلوقة لتضمن أنها خالية من الدهون . عمر شويل - جدة سم قاتل....ابتعد عن هذه الأطعمة تفقدك حياتك بلمح البصر أسوء طعام يتسبب في ارتفاع الكوليسترول بشكل خطير للغاية ابتعد عنه فوراً - ثقفني

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