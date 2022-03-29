نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفيد وشهي.. طريقة عمل خبز صحي في المنزل في المقال التالي
الخبز الصحي يُحضر بطرق عديدة ويقدم بجانب جميع الأطعمة على وجبة الإفطار أو العشاء أو عند تناول أي وجبة، ولذلك يجب أن يكون لديكم في المطبخ خبز باستمرار ويمكنك خبز الخبز في المنزل وليس شرائه جاهزاً وذلك لتقليل التكاليف وكذلك إعداده بطريقة نظيفة واليكم من هذا المقال المكونات المطلوبة وكذلك خطوات عمل الخبز الجاهز في المنزل.
مكونات عمل الخبز الصحي
لتحضير الخبز يمكنك استخدام الدقيق الأسمر مع الدقيق الابيض ليصبح صحي وكذلك حتى يناسب الأشخاص الذين يرغبون في انقاص الوزن كما يضاف إليه العسل وزيت الزيتون ويمتيزون بخصائصهم الصحية المفيدة للجسم وتتمثل مكونات التحضير فيما يلي:
- ثلاثة أرباع كوب من الدقيق الأسمر.
- كوب وربع من الدقيق.
- بيضة.
- ربع كوب من العسل.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقتان كبيرتان من حبة البركة.
- ملح.
- ملعقتان كبيرتان من السمسم.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- كوب وربع من الحليب.
- ملعقة كبيرة من الخل.
للوجه:
يمكن إضافة المكونات التالية على وجه الخبز عند إدخاله لخبزه في الفرن:
- ملعقتان كبيرتان من بذور دوار الشمس.
- ملعقة كبيرة من بذور القرع.
خطوات عمل خبز صحي
الخبز الصحي ضروري لتقديمه مع كنبه وجبات الطعام، فهو يحتوي على نسبة كافية من النشويات والكربوهيدرات تكفي حاجة الجسم، وكذلك يعتبر الخبز مشبعا ًًولذلك يقدم مع الأطعمة المختلفة، والمكونات السابقة يمكن تحضير أطيب خبز ذو مذاق رائع وفوائد صحية بالخطوات التالية:
- في العجان نضيف كل من الدقيق الأسمر والدقيق الأبيض والبيكنج بودر والبيكنج صودا ورشة ملح.
- نخفق هذه المكونات بشكل جيد حتى تختلط مع بعضها البعض.
- نضيف كل من العسل والزيت والبيض وخليط الخل واللبن.
- نعيد خفق المكونات السابقة مرة أخرى.
- على المكونات السابقة نضيف كل من السمسم وحبة البركة ونقلب المكونات مع بعضها البعض ليتم خفقها.
- نشعل الفرن على درجة حرارة مناسبة وذلك حتى يحمي قبل وضع الخبز بداخله.
- في قالب الفرن نضيف الخليط ونغطي ببذور دوار الشمس والقرع ويخبز بالفرن.
- بعد أن ينضج الخبز يمكن تقديمه.
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