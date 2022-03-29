مفيد وشهي.. طريقة عمل خبز صحي في المنزل

الخبز الصحي يُحضر بطرق عديدة ويقدم بجانب جميع الأطعمة على وجبة الإفطار أو العشاء أو عند تناول أي وجبة، ولذلك يجب أن يكون لديكم في المطبخ خبز باستمرار ويمكنك خبز الخبز في المنزل وليس شرائه جاهزاً وذلك لتقليل التكاليف وكذلك إعداده بطريقة نظيفة واليكم من هذا المقال المكونات المطلوبة وكذلك خطوات عمل الخبز الجاهز في المنزل.

مكونات عمل الخبز الصحي

لتحضير الخبز يمكنك استخدام الدقيق الأسمر مع الدقيق الابيض ليصبح صحي وكذلك حتى يناسب الأشخاص الذين يرغبون في انقاص الوزن كما يضاف إليه العسل وزيت الزيتون ويمتيزون بخصائصهم الصحية المفيدة للجسم وتتمثل مكونات التحضير فيما يلي:

ثلاثة أرباع كوب من الدقيق الأسمر.

كوب وربع من الدقيق.

بيضة.

ربع كوب من العسل.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من حبة البركة.

ملح.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

ربع كوب من زيت الزيتون.

كوب وربع من الحليب.

ملعقة كبيرة من الخل.

للوجه:

يمكن إضافة المكونات التالية على وجه الخبز عند إدخاله لخبزه في الفرن:

ملعقتان كبيرتان من بذور دوار الشمس.

ملعقة كبيرة من بذور القرع.

خطوات عمل خبز صحي

الخبز الصحي ضروري لتقديمه مع كنبه وجبات الطعام، فهو يحتوي على نسبة كافية من النشويات والكربوهيدرات تكفي حاجة الجسم، وكذلك يعتبر الخبز مشبعا ًًولذلك يقدم مع الأطعمة المختلفة، والمكونات السابقة يمكن تحضير أطيب خبز ذو مذاق رائع وفوائد صحية بالخطوات التالية: