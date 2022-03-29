طريقة عمل غريبة البهلة المغربية بدون سمنة أو زبدة وهشة جميلة وطعمها روعة

غريبة البهلة المغربية ، من المخبوزات المغربية الجميلة التي تمتلك قوام دائب ومذاق رائع ورائحة جميلة، وهى تختلف تماماً عن الغريبة العادية حيث تتميز بشكلها المتشقق الجميل الذي يجذب الناس إليها، وتعرف بقوامها المتماسك أثناء التشكيل، وهى حلوى مغربية للذيذة الطعم، ولها رائحة مميزة تفوح منها اثناء التسوية، وكثير من أهل المغرب يفضلون عمل الغريبة بعدة أشكال مختلفة، وهى من الحلويات التي يقبلون عليها بكثرة ويفضلون تناولها بشكل دائم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل غريبة البهلة بدون سمنة أو زبدة دائبة وللذيذة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل غريبة البهلة المغربية

تحتوي على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها حتى نحصل على حلويات جميلة وهشة وهى كالتالي:-

كوب ونصف من الزيت.

كوب ونصف من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من السمسم.

٤ أكواب من الدقيق الفاخر.

كيس ونصف من البيكنج بودر.

كيس من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير غريبة البهلة المغربية بدون سمنة أو زبدة دائبة وللذيذة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر بولة متوسطة الحجم ونضع بها السكر، والزيت ونخفق جيداً مع بعض بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط فاتح اللون. نقوم بإضافة السمسم، والفانيليا للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة ومفتتة. ثم نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت ثم نقوم بتشكيل العجين على شكل أقراص متوسطة الحجم ونضعها على الصينية. نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً. ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرج الصينية من الفرن ونضعها جانباً حتى تبرد تماماً. ثم نقوم برص قطع الغريبة على طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.

سر نجاح غريبة البهلة المغربية

سوف نتعرف على بعض الأسرار البسيطة التي تساعدنا على عمل حلويات مضبوطة بالمنزل وهى كالتالي:-