طريقة لف السمبوسة مثلثات ومكونات عجينة السمبوسة الهشة

طريقة لف السمبوسة مثلثات من أكثر الوصفات بحثًا من قبل ربات المنازل رغبةً في القيام بتحضيرها في البيت دون الحاجة لشرائها من المطاعم، نظرًا لمذاقها الشهي ورغبة الأطفال بشكل مستمر في تناولها، مما دفع الأمهات للتعرف على طريقة سريعة ومثالية للحصول على سبموسة جيدة المذاق، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الأمر.

طريقة لف السمبوسة مثلثات

يُمكنك القيام بعمل السمبوسة ملثات في المنزل دون الحاجة لشرائها من المطاعم ويُمكنكم ذلك عبر الخطوات التالية:

مكونات عجينة السمبوسة

كوبان ونصف من الدقيق المنخول بشكل جيد.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة ملح.

خمس ملاعق من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الماء للعجن.

مقادير الحشو

كمية مناسبة من الجبن الفيتا.

100 جرام فقط من الجبن العكاوي.

حبة كبيرة من البصل المفروم جيدًا.

ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.

القليل من زيت النباتي للقلي.

طريقة التحضير

يتم تحضير العجينة أولاً في وعاء عميق عن طريق وضع الخميرة الفورية، والدقيق.

نضيف إلى الدقيق الملح وبالماء والزيت ويتم خلطهم بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

يتم إضافة باقي المكونات ونعجنهم بشكل جيد لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

نترك العجينة جانبًا وتترك حتى يتضاعف حجمها لمدة نصف ساعة.

يتم فرد العجينة على سطح مرشوش ويتم تقطيعها إلى شرائح طويلة متساوية.

بعد ذلك يتم تحضير شرائح السبموسة ثم يتم حشوها بشكل جيد.

نقوم بعد ذلك ببل الأطراف ثم نغطيها جيدًا.

نضع مقلاة على نار متوسطة ثم نضيف إليها الزيت ويترك حتى يسخن.

نضع السبموسة ونتركها حتى تنضج ويُصبح لونه ذهبي.

ترفع السمبوسة من الزيت ويتم وضعها حتى يتصفى الزيت.

نضعها في طبق للتقديم.

نصائح لنجاح السبموسة

هناك بعض النصائح التي لابد من الالتزام بها لكي تحصل على مذاق شهي وسمبوسة ذات مذاق جيد، وجاءت النصائح على النحو التالي: