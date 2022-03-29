طريقة عمل بلح الشام باحترافية

طريقة عمل بلح الشام من أشهر الحلويات، حيث يُعرف بلح الشام باللغة العربية وهو يعد واحد من أنواع الحلوى المفضلة لدى الصغار والكبار في جميع بقا دول العالم، حيث تكون شكل العجينة على شكل تمر وقليها بالزيت قبل غمسها في القطر، فيجب تناول هذا النوع من الحلوى لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية.

طريقة عمل بلح الشام

من وصفات الحلوى التي يبحث عنها الكثير من ربات البيوت طريقة تحضير بلح الشام بطريقة بسيطة وسهلة التحضير في المنزل دون الحاجة إلى بذل الكثير من الجهد، لذلك تُعد طريقة تحضيره من تلك الوصفات المنتشرة داخل المنزل، خاصة في ظل الانتشار الأخير لفيروس كورونا الجديد، فمن السهل والمباشر التحضير في المنزل.

مكونات تحضير بلح الشام

كوب من الدقيق.

كوب ماء.

ربع كوب من زيت الطعام.

عدد 3 بيضات متوسطة الحجم.

2 معلقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة من السكر.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة خل.

زيت للتحمير.

مكونات قطر بلح الشام

2 كوب من السكر

نصف كوب ماء.

نصف ليمونة.

طريقة تحضير بلح الشام اللذيذ

لتحضير الشربات اتبع الخطوات التالية:

اطبخ الماء والسكر وعصير الليمون في قدر على نار عالية حتى يغلي.

استمر في طهيه على نار خفيفة لمدة 7 دقائق أو حتى يصبح قوام الشربات الثقيل.

عند الانتهاء من الطهي نرفع القطر عن النار ونتركه جانبًا ليبرد تمامًا قبل استخدامه مع بلح الشام.

لتحضير بلح الشام اتبع ما يلي: