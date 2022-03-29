نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بلح الشام باحترافية في المقال التالي
طريقة عمل بلح الشام من أشهر الحلويات، حيث يُعرف بلح الشام باللغة العربية وهو يعد واحد من أنواع الحلوى المفضلة لدى الصغار والكبار في جميع بقا دول العالم، حيث تكون شكل العجينة على شكل تمر وقليها بالزيت قبل غمسها في القطر، فيجب تناول هذا النوع من الحلوى لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية.
طريقة عمل بلح الشام
من وصفات الحلوى التي يبحث عنها الكثير من ربات البيوت طريقة تحضير بلح الشام بطريقة بسيطة وسهلة التحضير في المنزل دون الحاجة إلى بذل الكثير من الجهد، لذلك تُعد طريقة تحضيره من تلك الوصفات المنتشرة داخل المنزل، خاصة في ظل الانتشار الأخير لفيروس كورونا الجديد، فمن السهل والمباشر التحضير في المنزل.
مكونات تحضير بلح الشام
- كوب من الدقيق.
- كوب ماء.
- ربع كوب من زيت الطعام.
- عدد 3 بيضات متوسطة الحجم.
- 2 معلقة كبيرة نشا.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- نصف ملعقة من السكر.
- رشة من الملح.
- ملعقة كبيرة خل.
- زيت للتحمير.
مكونات قطر بلح الشام
- 2 كوب من السكر
- نصف كوب ماء.
- نصف ليمونة.
طريقة تحضير بلح الشام اللذيذ
لتحضير الشربات اتبع الخطوات التالية:
- اطبخ الماء والسكر وعصير الليمون في قدر على نار عالية حتى يغلي.
- استمر في طهيه على نار خفيفة لمدة 7 دقائق أو حتى يصبح قوام الشربات الثقيل.
- عند الانتهاء من الطهي نرفع القطر عن النار ونتركه جانبًا ليبرد تمامًا قبل استخدامه مع بلح الشام.
لتحضير بلح الشام اتبع ما يلي:
- نضع الدقيق والنشا في وعاء الخلط ونخلطهم جيدًا.
- ضع الزيت والماء والسكر ورشة ملح في قدر على نار متوسطة واتركيها حتى الغليان.
- ضع خليط الدقيق والنشا فوق الماء واستمر في التقليب بقوة لمدة دقيقة أو حتى تحصل على عجينة متماسكة.
- أرفعي العجينة عن النار وضعيها في وعاء خلط كبير وضعيها جانباً لتبرد قليلًا.
- للبدء نخفق العجينة بالخلاط الكهربائي لمدة دقيقة تقريبًا حتى تبرد ويخرج البخار الزائد ثم نضيف البيضة الأولى واستمر في الخفق حتى تصبح العجينة متجانسة تمامًا مع المكونات الأخرى.
- في وعاء منفصل اخفقي البيضة الثانية حتى تختفي في منتصف المكونات.
- بعد ذلك نضيف الفانيليا والبيض الثالث ونقلب جيدا حتى نحصل على عجينة بلح الشام الأصلية.
- ضع العجينة في قمع كريمي شانتيلي (أو كيس معجنات) وزيت المقص قليلًا قبل قص الأشكال.
- املأ نصف وعاء بزيت غزير بارد وشكل وحدات بلح الشام بقمع ونقطعها بالمقص ووضعها في الزيت البارد.
- ارفعي النار على حرارة عالية واتركي الزيت ينضج حتى يكبر في الحجم ويصبح ذهبي اللون مع التحريك من حين لآخر حتى ينضج من جميع الجهات.
- ثم ارفعيه عن النار وضعيه في مصفاة مع القطر والسماح لها بالنقاء قليلًا ثم تقديمها والاستمتاع بنكهتها الرائعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بلح الشام باحترافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.