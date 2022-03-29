اشرب كمية قبل النوم بربع ساعة ستشعر بالنعاس فورا افضل عشبة فعالة لعلاج الأرق وقلة النوم.

الكثير من الأشخاص يعانون من أرق قبل النوم أو عدم الارتياح و القلق و بسبب ضغوط نفسية أو اكتئاب أو البعض يحدث له ذلك عند تغير المكان الذى تعود عليه؛ كما أن البعض يلجأ للأدوية أو استشارات طبية للتخلص من ذلك رغم أن يوجد أعشاب كثيرة تساعد على الاسترخاء والراحة مما يساعد على النوم بدون أرق و لذلك سوف نعرض لكم في مقالنا هذا بعض الأعشاب التي تساعد على النوم والاسترخاء.

تناول كوب من هذه الأعشاب تساعد على الاسترخاء والنوم:-

عشب اليانسون : يساعد اليانسون على استرخاء الجسم وتهدئة الأعصاب كما أنه يساعد في التخلص من الأرق والنوم بسهولة.

عشب الناردين : تساعد في استرخاء الجسم و التخلص من الأرق وتساعد في النوم بسهولة.

عشب اللافندر : يستخدم كثير من الأشخاص زيوت اللافندر بالقيام بوضعها في الفراش فهي ذات رائحة طيبة جدا و جميلة تساعد في استرخاء الأعصاب والجسم مما يشعرك بالنعاس.

شاى البابونج : ينصح به الاطباء للذين يعانون من أمراض نفسية فهو يعمل كمهدئ قوى جدا في التخلص من التوتر والتفكير الزائد كما أنه يساعد في استرخاء الجسم والنوم بسهولة.

الشاى الأخضر : الشاى الأخضر من الأشياء التى لا يحصى عدد فوائدها فهو له تأثير قوي في استرخاء الجسم و التخلص من الأرق كما أنه مفيد للمعدة ويعمل على حرق الدهون و التخلص من الكرش.

نصائح تفيد الإنسان للتخلص من الأرق و النوم بسهولة :-