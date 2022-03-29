لعشاق القرفة.. طريقة السينابون الأصلية لطعم خرافي لا يقاوم وسر عجينة لفائف القرفة الرهيبة

طريقة السينابون الأصلية حيث تعتبر من أشهى وأشهر الحلويات التي يفضلها عددًا كبيرًا من الناس، ودائمًا ما يريدون التوصل إلى نفس المذاق الخاص بأشهر المحلات عند إعدادها بالمنزل، لكن دائمًا ما تتبوأ محاولاتهم بالفشل، لكننا سنقوم بعرض أسهل طريقة لتحضيره داخل المنزل، وهذا ما سنقوم بعرضه بشكل مفصل داخل هذا المقال.

طريقة السينابون الأصلية

يعتبر السينابون من الحلويات التى لها جمهور كبير من عشاقها وبذات عشاق القرفة، إليكم الطريقة عمل السينابون والتي أثبتت نجاها مع كثير من الناس، وهذا ما سنعرضه بهذه الصورة الآتية:

مقادير عجينة السينابون الاصلية

4 أكواب من الدقيق الناعم.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقتان من الخميرة.

بيضتان.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

ربع كوب من الزبدة.

مقادير حشو السينابون

ربع كوب من الزبدة.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة قرفة.

أسهل طريقة لعمل السينابون

في بداية الأمر نقوم بإحضار إناء ونضيف بداخله الماء والخميرة، وذلك مع ملعقتين من السكر، وذلك مع التقليب المستمر، ويجب أن نترك هذا الخليط لفترة زمنية تقدر بحوالي 10 دقائق.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة والحليب داخل وعاء على النار على درجة حرارة هادئة، فيجب ألا يتم غلي هذا الخليط، فالهدف هو إذابة الحليب مع الزبدة فقط.

ثم قوم بوضع كافة المكونات المذكورة داخل خليط الخميرة، ومن هنا تبدأ خطوة العجن لمدة دقائق.

بعد ذلك نقوم بتغطية العجين لمدة ساعة على أقل تقدير، وذلك حتى تختمر.

ثم نقوم بفرد العجينة بشكل المستطيل، لكن يجب أن نقوم بوضع رشة من الدقيق قبل فرد العجينة.

بعد ذلك نقوم بتجهيز الحشوة، وذلك من خلال تقليب السكر والقرفة معًا.

ثم بعدها نقوم بدهن العجينة بالزبدة بشكل كامل، وبعدها نقوم بوضع الحشو.

بعد ذلك نقوم بلف العجينة رول.

ثم نبدأ بتقطيعها إلى قطع صغيرة بصورة متساوية.

بعد ذلك نقوم بوضع القطع الصغيرة داخل صينية مدهونة بالزيت بالكامل.

ثم وبعدها يتم خبز هذه القطع داخل الفرن لفترة زمنية تصل إلى 30 دقيقة على درجة حرارة مرتفعة.

وبعد حصولها على اللون الذهبي، فهنا تكون جاهزة للخروج من الفرن.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم أسهل وأسرع طريقة السينابون الأصلية بالمنزل دون الحاجة إلى الذهاب لأي مطعم متخصص في إعداد هذا النوع من الحلوى، لكن يجب علينا أن نلتزم بالخطوات التي قمنا بعرضها داخل هذا المقال.