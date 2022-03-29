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هناك الكثير من العادات الخاطئة التي تستخدمها في حياتنا اليومية تعمل على إضعاف المناعة دون علمنا، لذلك تجد الكثير هذه الأيام يبحث عن طرق طبيعية لتقوية المناعة دون أن تستخدم أي أدوية، خاصة مع انتشار فيروس كورونا فهو يؤثر بشكل سلبي على المناعة ومع موجات البرد المتكررة تجعلنا أكثر عرضة للتعب، لذلك يجب علينا تقوية المناعة باستخدام الخضروات الطبيعية والاقتلاع عن العاب.ات الخاطئة التي نقوم بعملها وعند تقوية المناعة نستطيع التخلص من أي مرض لأن المناعة القوية تقوم بمهاجمة الأمراض. خطوات تقوية المناعة دون استخدام أية أدوية : يجب التخلص من التدخين لأنه من أكثر العادات الخاطئة التي يقوم بها الكثير في مجتمعاتنا، كما أن التدخين يؤثر بالسلب على الأفراد الغير مدخنين، كما أنه يلوث الرئة ويؤثر على صحة الأطفال وكبار السن لأنه يقوم بنشر بعض الأمراض من الشخص المدخن عبر الدخان الي الأفراد الأصحاء، فيجب التخلص من هذه العادة اللعينة.

تناول الخضروات الطازجة والصحية بعد غسلها حدا والأنصار من تناول الخضروات الورقية مثل السبانخ والبقدونس والكزبرة لأنها تقوم بتزويد الجسم بعناصر مفيدة وتغسل الجسم وتنقية من أي سموم موجودة بداخلنا، كما يحب الإكثار من تناول الجزر والفاصوليا والجرجير.

التعرض لأشعة الشمس يوميا لمدة ربع ساعة على الأقل صباحا قبل الحادية عشر صباحا، وكذلك بعد الرابعة عصراً، وذلك للابتعاد عن الأشعة الفوق بنفسجية الضارة، حيث تمتلك أشعة الشمس فيتامين د طبيعي يساعد على تقوية العظام والمناعة.

شرب الماء بكميات كبيرة يساعد الجسم على التخلص من الأملاح الزائدة في الجسم عن طريق العرق والبول مما يزيد الماء من قوة المناعة. فوائد النظافة في تقوية المناعة:. يجب دائما أن نحرص على نظافتنا الشخصية عن طريق غسل الملابس بشكل دائم.

استخدام المطهر مع الغسيل

يحب تعرض الملابس لأشعة الشمس لقتل الجراثيم.

لا بد من غسل اليدين دائما باستخدام الصابون للتخلص من أي جراثيم لأنها تعمل علي تقليل المناعة بشكل ملحوظ. عمر شويل - جدة وداعا للمناعة الضعيفة.....أفضل طرق لتقوية المناعة في المنزل دون استخدام أية أدوية - ثقفني

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