نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندك كوبايه عدس مش حنطبخه ولا نسلقه كنز وانت لا تعلم فكرة جهنمية كل هذا يطلع من العدس في المقال التالي
العدس من الأطعمة التي لا غني أنها خلال فصل الشتاء فهو من البقوليات الغنية بالعديد من الفتيامنيات والبروتينات المختلفة بالإضافة إلى طعمه الرائع والذي يمنحنا الكثير من الطاقة بالإضافة إلى القدرة على العمل وبذل مجهود تابعوا معانا خلال هذا المقال طريقة عمل العدس بدون طبخ أو سلق بطريقة سهلة وبسيطة وهذا يوفر الكثير من الوقت لدي العديد من ربات البيوت
المقادير المطلوبة لتحضير العدس بدون طبخ أو سلق
يمكنكم عمل هذه الوصفة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير الآتية:
- عدس.
- أرز.
- ملح.
- بيكربونات صوديوم.
- سكر.
- ماء.
طريقة تحضير العدس بدون طبخ أو سلق
يمكنكم تحضير العدس بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة للغاية والسهلة أيضاً:
- في وعاء عميق نقوم بوضع كوبين من العدس الاصفر.
- ثم يتم غسل كيلو من الأرز المصري العادي ثم يتم وضع في وعاء متوسط الحجم ثم يتم إضافة القليل من الماء المغلي على كلا من الأرز والعدس ثم يتركوا حتى يطروا تمام ما يقارب نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع.
- ثم يجب عليكم تصفية الأرز من الماء ثم نقوم بضرب الأرز في الخلاط.
- ثم يتم تصفية العدس ويجب عليكم ضربه في الخلاط ثم يتم إضافة الأرز والعدس في حلة كبير ويتركوا حوالي نصف ساعة ثم يتم إضافة ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم ورشة من السكر والملح ويتم خلط جميع المكونات جيدا ثم تترك حوالي ربع ساعة لترتاح.
- ثم يتم احضار طاسة تيفال وندهنها بالزيت بواسطة فرشاة ثم نقوم بوضعها على نار متوسطة ثم يتم فردها على الطاسة ويتم تحميرها وتقلب على الناحية الأخرى ثم يمكنكم حشوها بالجبنة او اي حشو حسب الرغبة.
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