عندك كوبايه عدس مش حنطبخه ولا نسلقه كنز وانت لا تعلم فكرة جهنمية كل هذا يطلع من العدس

العدس من الأطعمة التي لا غني أنها خلال فصل الشتاء فهو من البقوليات الغنية بالعديد من الفتيامنيات والبروتينات المختلفة بالإضافة إلى طعمه الرائع والذي يمنحنا الكثير من الطاقة بالإضافة إلى القدرة على العمل وبذل مجهود تابعوا معانا خلال هذا المقال طريقة عمل العدس بدون طبخ أو سلق بطريقة سهلة وبسيطة وهذا يوفر الكثير من الوقت لدي العديد من ربات البيوت

المقادير المطلوبة لتحضير العدس بدون طبخ أو سلق

يمكنكم عمل هذه الوصفة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير الآتية:

عدس.

أرز.

ملح.

بيكربونات صوديوم.

سكر.

ماء.

طريقة تحضير العدس بدون طبخ أو سلق

يمكنكم تحضير العدس بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة للغاية والسهلة أيضاً: