“زي الأصلية” طريقة عمل الثومية اللذيذة بأسرار المحلات في 5 دقائق بالمقادير السورية بدون نشا

الثومية السوري من أهم المقبلات التي اشتهرت وانتشرت بشكل كبير في جميع المطاعم، فهي أصبحت تقدم مع العديد من الاكلات، سواء لحوم أو دجاج بإختلاف أنواعه، أو حتى السمك، والأكلات الجاهزة السريعة الأخرى، فهي بالفعل تساعد في فتح الشهية كما أنها لها طعم مميز يحبه الكثير من الناس، ويتم تقديم الثومية مع الأطعمة المشوية مثل الدجاج واللحوم والتي تعطي نكهة خاصة عند تناولها وقد إشتهرت بشكل كبير في سوريا والتي تعد أفضل البلدان التي تحضر هذه الوصفة، بالإضافة إلى كونها صحية للغاية لإحتوائها على عنصر الثوم والآن في هذا المقال سوف نتعرف على كيفية القيام بتحضير القومية في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل الثومية بالمايونيز المميزة

هناك العديد من الطرق التي قد تؤدي إلى تحضير الثومية بكل سهولة، ومن إسم الصوص فإن الثوم هو العنصر الأساسي الذي تحضر به التومية وسوف نتطرق إلى المكونات والمقادير التي يمكن التجهيز بها ومن أهم وأفضل الطرق هي عمل الثومية مع المايونيز اللذيذة وطريقة التحضير كالآتي:

مكونات الثومية السورية

2 كوب كبيرة الحجم من الزيت ويفضل زيت الذرة.

2 كوب من عصير الليمون الطبيعي.

خمس فصوص كبار من الثوم، ويتم فرمه ناعماً.

بياض بيضتين.

رشة ملح مناسبة.

خطوات تحضير الثومية في البيت

احضري الخلاط الكهربائي ليتم الحصول على أفضل نتيجة.

ضعي بداخله زيت الذرة مع إضافة بياض البيض.

اخلطي المكونات جيدًا مع بعض حتى يتغير القوام.

ثم أضيفي إليه بعد ذلك عصير الليمون واعيدي الخلط مرة أخرى حتى تتجانس المكونات.

بعد الحصول على الخليط السابق ذكرة أضيفي إليه الثوم والملح.

وقومي بالخلط مرة أخرى بشكل جيد حتى يصبح قوام الخليط صوص ثقيل الحجم.

ضعي هذا الصوص في زجاجة مناسبة.

ثم قومي بوضعه في الثلاجة لمدة يوم حتى يمكن استخدامه في أي وقت.

وتعتبر الثومية من أحد أنواع الصوص التي يمكن إضافتها إلى وجبة الإفطار شهر رمضان لوجود البروتين الذي يتواجد في البيض بالإضافة إلى الثوم والذي يعمل على تنشيط الجسم وإمداده بالمناعة القوية ولا تحتاج وصفة اليوم إلى وقت طويل.