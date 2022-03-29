نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة كالأطفال.. ماسك كريم البانثينول للوجه لترطيب عميق وبياض فوري وملفت ودائم بدون نقطة مكياج في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل قمت باستخدام كريم البانثينول من قبل؟، حيث يعتبر كريم البانثينول من أقوى الكريمات التي تستخدم في علاج الكثير من المشاكل التي تواجهها البشرة، والبعض قد يقوم بعمل ماسك كريم البانثينول للوجه لحل هذه المشكلات، لذلك سنقوم بعرض طريقة عمل هذا الماسك لنساعدك على حل أي مشكلة تواجهك في بشرتك، وذلك من خلال متابعتك لذلك المقال.

ماسك كريم البانثينول للوجه

جرب عمل هذا الماسك الرائع الذي سيجعلك تقومين بالمداومة عليه، لذلك نقدم لك بعض الطرق.

الطريقة الأولى

اصنعي الماسك بالطريقة الأولى بكل سهولة.

المكونات

أنبوبة من كريم البانثينول.

خمسة كبسولات من فيتامين سي.

مناديل ورقية.

طريقة التحضير

قومي بإفراغ محتوى أنبوبة كريم البانثينول في طبق.

أضيفي إلى محتويات كبسولات الفيتامين.

قلبيهم جيداً.

افردي الماسك بالتساوي على وجهك.

انتظري لمدة لا تقل عن الساعة.

استخدمي المناديل في التخلص من الماسك برفق من على وجهك.

اغسلي وجهك بماء فاتر.

كرري الاستخدام مرة واحدة كل أسبوع.

ماسك البانثينول والقهوة

قومي بخلط الكريم مع القهوة بالطريقة التالية:

المكونات

عدد 1 ملعقة من القهوة.

ملعقتان من الزبادي.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ثلاث ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام.

طريقة التحضير

ضعي القهوة في وعاء.

أضيفي إليها الكاكاو الخام.

ضعي عليهم عسل النحل وقلبي.

أضيفي إليهم الزبادي واخلطيهم.

افردي الماسك على وجهك.

انتظري فترة حتى يجف تماماً.

اغسلي وجهك بماء فاتر، وكرري الماسك يومياً.

فوائد كريم بانثينول للبشرة

يحتوي كريم البانثينول على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تفيد البشرة، وسوف نعرض عليكم بعض فوائد هذا الكريم فيما يلي:

يمكنك استخدام هذا الكريم حتى تحصلي على بشرة خالية من الألوان الداكنة.

تعتبر حروق أشعة الشمس من الأشياء الصعبة والتي تؤلم الجلد لذلك فهو مسكن قوي لآلام هذه الحروق.

يجعل الجلد أكثر رطوبة ويحميه من الجفاف.

يزيل آثار تمدد الجلد.

يعمل على التخلص من الحروق الأولية.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض ماسك كريم البانثينول للوجه، وذلك بعرض طريقتين لعمل الماسك الأولى بإضافة فيتامين سي، والثانية بإضافة القهوة، كما قمنا بعرض بعض الفوائد التي يتميز بها كريم البانثينول حتى يجعل بشرتك نقية.