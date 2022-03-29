عمرك ضاع وأنت تحضري البيتزا بالفرن .. فكرة جديدة وسهلة طريقة عمل البيتزا في المقلاة في 5 دقائق فقط

البيتزا من الأكلات الشهي ومفضلة عند الجميع فهي في الأصل أكلة فرنسية تعتبر من الواجبات الأساسية عند الفرنسيين ولكن تم وصل أسرار تحضيرها إلى مصر فأصبحت أيضا أكلة أساسية في حياتنا ولكن أحضرنا لكى وصفة ذكية لتحضيرها في دقائق معدودة وهي من خلال تحضيرها في المقلاة بدل من الفرن و النتيجة خطيرة، لذلك سوف نعرض لكم في مقالنا هذا طريقة عمل البيتزا في الطاسة.

كيفية تحضير البيتزا في المقلاة بدل من الفرن في دقائق معدودة :-

لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى بعض المكونات مثل :-

المكونات :

لتحضير العجينة نحتاج هذه المكونات :

2 كوب من الدقيق.

كوب من الماء.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكينج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزيت.

لتحضير الحشو نحتاج هذه المكونات :

صلصة بيتزا.

نوع من اللحوم التي تفضله مثل صدور الفراخ أو اللحمة أو التونة أو البسطرمة.

شرائح طماطم.

شرائح فلفل الوان.

جبنة موتزاريلا.

طريقة تحضير بيتزا الطاسة :-