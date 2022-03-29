نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرك ضاع وأنت تحضري البيتزا بالفرن .. فكرة جديدة وسهلة طريقة عمل البيتزا في المقلاة في 5 دقائق فقط في المقال التالي
البيتزا من الأكلات الشهي ومفضلة عند الجميع فهي في الأصل أكلة فرنسية تعتبر من الواجبات الأساسية عند الفرنسيين ولكن تم وصل أسرار تحضيرها إلى مصر فأصبحت أيضا أكلة أساسية في حياتنا ولكن أحضرنا لكى وصفة ذكية لتحضيرها في دقائق معدودة وهي من خلال تحضيرها في المقلاة بدل من الفرن و النتيجة خطيرة، لذلك سوف نعرض لكم في مقالنا هذا طريقة عمل البيتزا في الطاسة.
كيفية تحضير البيتزا في المقلاة بدل من الفرن في دقائق معدودة :-
لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى بعض المكونات مثل :-
المكونات :
لتحضير العجينة نحتاج هذه المكونات :
- 2 كوب من الدقيق.
- كوب من الماء.
- نصف كوب من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من مسحوق البيكينج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- لتحضير الحشو نحتاج هذه المكونات :
- صلصة بيتزا.
- نوع من اللحوم التي تفضله مثل صدور الفراخ أو اللحمة أو التونة أو البسطرمة.
- شرائح طماطم.
- شرائح فلفل الوان.
- جبنة موتزاريلا.
طريقة تحضير بيتزا الطاسة :-
- أولا نقوم بتحضير العجينة من خلال وضع الدقيق في إناء ثم إضافة عليه الماء و الزبادي و البيكينج بودر و الملح و السكر و نعجنهم جيدا حتى يصبح قوامها مناسب.
- نقوم بعد ذلك بفرد العجينة في طاسة مدهونة بالزيت.
- نضع بعد ذلك صلصة البيتزا على الوجه.
- ثم بعد ذلك نضع نوع اللحوم المفضل.
- ثم نضع الخضار و هي الطماطم و الفلفل و الزيتون.
- وأخيرا نقوم بوضع الجبنة الموتزاريلا.
- كما أنه بعد ذلك نضع البيتزا لمدة عشرة دقائق على النار ولكن لا ننسى تغطية الوجه أثناء وجودها على النار.
- حيث أنه من أبرز النصائح أنه يجب تهدئة النار حتى لا تحترق من الأسفل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرك ضاع وأنت تحضري البيتزا بالفرن .. فكرة جديدة وسهلة طريقة عمل البيتزا في المقلاة في 5 دقائق فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.