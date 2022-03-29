نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سحري لم تعرفيه من قبل .. يجعل الشعر حرير ويكثف الشعر ويعالج التساقط في ثلاث أيام. في المقال التالي

كثير من الأشخاص يعاني من مشاكل الشعر حيث أنهم يدفعون مبالغ كثيرة في أشياء للعناية به و مع ذلك لا نجد نتيجة في بعض الأحيان؛ والبعض يذهب للوصفات التقليدية وفي بعض الأحيان تحدث نتيجة سلبية حيث أنه يزداد سوء وتساقط وتلف الشعر و هجانه لكن سوف نعرض عليكم في مقالنا هذا مكون سري و سحري للشعر وهو القرنفل. طريقة استخدام عشب القرنفل مع الشامبو : أولا يجب أن تقومي باستخدام شامبو مناسب للشعر بواسطة استشارة الطبيب الخاص بك.

ثم بعد ذلك ضعي إلى الشامبو القليل من أعواد القرنفل و قومي بعد ذلك برج علبة الشامبو.

اتركى ذلك الخليط لمدة يوم كامل.

ثم بعد ذلك قومي بالبيت بترطيب شعرك و ضعي علية كمية مناسبة.

قومي بغسل الشعر جيدا بخليط الشامبو مع القرنفل.

القليل من خليط الشامبو مع القرنفل يكسب الشعر النعومة و اللمعان والتخلص من التقصف و الهيشان. للقرنفل فوائد عديدة للشعر مثل : يساعد الشامبو مع القرنفل على علاج المشاكل التي تواجهه الشعر و التخلص من التساقط.

كما أنه يعمل على كثافة الشعر و التخلص من الفراغات الموجودة في الشعر و خاصة كبار السن.

وأيضا يجعل الشعر صحي و رطب و يقلل من الهيجان.

يقوم بتنظيف الشعر.

الشامبو مع القرنفل يكسب الشعر النعومة واللمعان و التخلص من تموج الشعر.

يقوم بتطويل الشعر بثلاث أضعاف الزيادة الطبيعية.

يساعد في معالجة التقصف و الهيشان.

المداومة على استخدامه يعطي نتائج هائلة للشعر.

خليط الشامبو مع القرنفل يمنع تكون القشرة علي فروة الرأس.

وأيضا هذا الخليط يعمل على تقليل نسبة التقصف.

خليط الشامبو مع القرنفل يقلل من ظهور الشعر الأبيض في الشعر عند كبار السن. عمر شويل - جدة مكون سحري لم تعرفيه من قبل .. يجعل الشعر حرير ويكثف الشعر ويعالج التساقط في ثلاث أيام. - ثقفني

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