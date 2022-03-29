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الباذنجان له العديد من الفوائد الرائعة حيث يمكنكم عمل الباذنجان بالعديد من الطرق المختلفة حيث يمكنكم قليه أو شويه أو عمله على شكل بابا غنوج وبالطبع يمكنكم طهي الباذنجان بمختلف الطرق المختلفة فهو لا يحتاج إلى العديد من المكونات من أجل عمله في المنزل، واليوم سوف نعرض عليكم طريقة سهلة وبسيطة للغاية من أجل طهي الباذنجان بدون ولا نقطة زيت تابعوا معانا طريقة التحضير بكل سهولة. المقادير المطلوبة لتحضير الباذنجان يمكنكم عمل الباذنجان بكل سهولة من خلال المقادير الآتية: باذنجان.

فلفل.

توابل حسب الرغبة.

جبنه موتزريلا.

سجق اختياري.

ملح وبيض. طريقة تحضير الباذنجان بدون زيت يمكنكم عمل الباذنجان بكل سهولة في المنزل بدون ولاه نقطة زيت من خلال الخطوات الآتية: في البداية يجب عليكم غسل الباذنجان جيدا بالماء ثم يتم تنشيفه.

ثم بعد ذلك يجب عليكم تقطيع الباذنجان إلى شرائح صغيرة.

ثم نقوم باحضار زجاجة صغيرة بلاستيك ويجب عليكم قصها من الأسفل.

ثم يتم إحضار الشريحة والزجاجة ويتم النقر عليها من الأعلى ويتم لف الزجاجة على الشريحة حتى نحصل على قلب الباذنجان.

ثم يجب عليكم إحضار وعاء نقوم بوضع القليل من الماء والملح ثم نقوم بوضع القشرة الخارجية فقط.

ثم يتم تقطيع الباذنجان إلى قطع صغيرة.

ثم يتم تقطيع قرن فلفل قطع صغيرة أيضاً.

ثم يتم وضع الباذنجان المقطع في وعاء ويتم إضافة الفلفل والبيض ويتم إضافة ملعقة كبيرة من الدقيق.

ثم يجب عليكم إحضار السجق ويتم تقطيعه إلى قطع صغيرة.

ثم يتم إضافة جميع التوابل حسب الرغبة ثم يتم وضع القليل من الملح والفلفل الأسود والسبع بهارات ويتم تقليب جميع المكونات جيدا

ثم يتم حشو المكونات داخل شريحة الباذنجان ثم بعد ذلك يتم غمسها في الدقيق أو البقسماط.

ثم يتم تسخين الزيت ونقوم بقلي الباذنجان ويتم وضعه في صينية ويتم وضعها في الفرن. عمر شويل - جدة فكرة مش هتخطر علي بال العفريت هاتي باذنجان وازازة فارغه وتعالي هنقلي الباذنجان بدون ولا نقطه زيت - ثقفني

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