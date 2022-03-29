نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولا تضربيه ولا تعصرية..تعالى هقولك على طريقة حفظ وتخزين البرتقال لمدة سنه من غير ما لونه ولا طعمه يتغير في المقال التالي

طريقة حفظ وتخزين البرتقال لمدة سنه، تعتبر فاكهة البرتقال من الفواكه الموسمية التي دائما ما تكون متواجدة في فصل الشتاء ونظرا لأهمية فاكهة البرتقال والعناصر الغذائية التي يقدمها لنا عصير البرتقال، نجد أن ربات البيوت دائما ما يبحثون عن طريقة لحفظ البرتقال لأطول فترة ممكنة لاستخدامه مرة أخرى في أي وقت من العام ولحفظ البرتقال عدة خطوات نتعرف عليها معا من خلال مقالنا هذا. طريقة حفظ وتخزين البرتقال لمدة سنه سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لحفظ وتخزين البرتقال لمدة سنه طريقة تخزين البرتقال في المجمد يمكنك بكل سهولة تخزين البرتقال في الثلاجة مع الاحتفاظ بخصائصها و طراوتها لمدة تزيد عن شهر .

وشرط أن تكون درجة حرارة المجمد منخفضة بعض الشيء.

ومن ثم نقوم بوضع البرتقال في كيس كبير على أن يكون جيد التهوية أو الاستعانة بأكياس الخضروات الشبكية لنفس الغرض فهذا من شأنه أن يضمن وصول الهواء البرتقال وألا يتكون عفن عليه. طريقة تخزين البرتقال في درجة حرارة الغرفة لا يقتصر تخزين البرتقال على المبرد فقط بل يمكن أن يتم تخزينه على طاولة المطبخ بسهولة فقط .

كل ما علينا غسل البرتقال جيدا من الأتربة ومن ثم تجفيفه.

وإحضار وعاء واسع ونضع فيه ثمار البرتقال ونضعه في مكان جيد التهوية بالمطبخ بعيدا عن درجة الحرارة المرتفعة.

وتصلح هذه الطريقة لحفظ البرتقال لمدة لا تقل عن أسبوع لا أكثر. طريقة تخزين عصير البرتقال باتباع الخطوات التالية يمكن الاحتفاظ بعصير البرتقال لمدة تزيد عن الخمس اشهر: الخطوة الأولى :إحضار عصارة البرتقال ومن ثم غسلها جيداً من جميع الأجزاء والعمل على تعقيمها بالماء الساخن وهذه الخطوة أساسية لضمان نقاء عصير البرتقال.

والخطوة الثانية: إحضار كمية برتقال مناسبة ومن ثم عصرها بواسطة العصارة السابق تنظيفها.

الخطوة الثالثة: بعد ذلك نقوم بوضع عصير البرتقال مع المكعبات المخصصة للثلج.

والخطوة الرابعة:ننتظر حتى تتجمد و نقوم بإزالتها ونضعها في أكياس التفريز في الفريزر لحين الاستخدام مرة أخرى.

ملحوظة هامة :يفضل عند تخزين عصير البرتقال وضعه في درج منفصل من الديب فريزر حتى نتجنب اختلاطه بأي أطعمة من حوله وتغير طعمه.

ومن خلال الطرق السابقة يمكننا تخزيين البرتقال لفترة طويلة مع الاحتفاظ بطعمه الرائع. عمر شويل - جدة ولا تضربيه ولا تعصرية..تعالى هقولك على طريقة حفظ وتخزين البرتقال لمدة سنه من غير ما لونه ولا طعمه يتغير - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولا تضربيه ولا تعصرية..تعالى هقولك على طريقة حفظ وتخزين البرتقال لمدة سنه من غير ما لونه ولا طعمه يتغير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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