طريقة عمل بلح الشام المقرمش وسر قوامه الهش

بلح الشام من الحلويات اللذيذة التي تتميز بطعمها ورائحتها الجميلة، وهو الطبق الرئيسي على موائد الإفطار في شهر رمضان المبارك، ويعتبر من الحلويات المحببة لدى الكثير من الناس وخاصة الأطفال الصغار، وكثير من الأمهات يقومون بصنعه في البيت بدل من شرائه من الخارج بأسعار غالية الثمن، ومكوناته بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ، كما يحتوي على كمية مناسبة من السكر الذي يعطي الجسم الطاقة والحيوية أثناء الصيام، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بلح الشام المقرمش بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات بلح الشام المقرمش

يتكون من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

٢ كوب من الدقيق.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من النشا.

٢ كيس من الفانيليا.

ثلاث حبات من البيض.

ثلاث أكواب من الشربات ثقيل القوام.

رشه صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير بلح الشام المقرمش بقوام هش وطعم لذيذ أحلى من الجاهز بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء، والزيت، والملح، ثم نقلبهم جيدًا. نضع الوعاء على النار ونتركه حتى يغلي، ثم نقوم بإضافة الدقيق، والنشا ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح مثل العجينة. نرفع الوعاء من على النار، ثم نترك العجين حتى يبرد تمامًا. نحضر طبق ونضع به البيض، والفانيليا، ثم نخفق البيض جيدًا. نسكب خليط البيض على العجين السابق، ثم نعجن بواسطة اليد حتى يختفي البيض تمامًا. نحضر كيس الحلواني ونضع به عجينة بلح الشام، ثم نتركها حتى ترتاح لمدة عشر دقائق. نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت، ثم نتركها حتى يصبح الزيت دافئ. نقوم بتقطيع بلح الشام على شكل أصابع متوسطة الحجم ونضعها في الزيت مباشرةً. نقلب من حين لآخر حتى تصبح الأصابع ذهبية اللون، ثم نخرج الأصابع من الزيت ونضعها في الشربات البارد مباشرة ونتركها مدة دقيقتين حتى تتشرب جيدًا. نخرج الأصابع من الشربات ونضعها في طبق التقديم ونقدمها بألف صحة وهنا.

سر نجاح بلح الشام المقرمش

توجد بعض الأسرار البسيطة التي يجب التعرف عليها وهى كما يلي:-