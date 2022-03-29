لو عروسه وفرحك قرب.. قنبلة التبييض للتخلص من سواد الاماكن الغامقة وتفتيحها في 5 دقائق نتيجة خيالية

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لو عروسه وفرحك قرب.. قنبلة التبييض للتخلص من سواد الأماكن الغامقة تعرفي على وصفة النشا والليمون للتفتيح الفوري في فترة قصيرة وهي وصفة مفيدة للعرائس اللواتي اقترب موعد زفافهن ويحتاجن إلى وصفة سريعة للتخلص من المناطق الداكنة في الجسم سواء في البشرة أو المناطق الحساسة، فهناك عدة أسباب قد تؤدي إلى وجود اسمرار في بعض المناطق في الجسم وتسعى كل فتاة أن تقضي على هذا الاسمرار، وكانت الوصفات الطبيعية هي أسرع طريقة يمكنك من خلالها الحصول على جسم ناعم وخالي من أي عيوب واسمرار. طريقة تحضير ماسك النشا والليمون لتفتيح الجسم مقادير الوصفة: – أربع ملاعق كبيرة من الزبادي.

عصير ليمون.

ملعقتان كبيرتان نشا ذرة. طريقة التحضير والاستخدام: – قومي بوضع نشا الذرة وعصير الليمون في وعاء مناسب وقومي بتقليبه جيدًا ثم قومي بإضافة الزبادي وقلبي المكونات مع بعضها حتى يصبح الخليط متجانس.

اشطفي بشرتك جيدًا ثم قومي بتطبيق الخليط عليها ووزعيه بشكل متساوي على بشرتك واتركيها حتى تصبح جافة تمامًا من على البشرة.

بعد أن تجف قومي بغسل بشرتك بالماء الدافئ وأي نوع غسول مناسب لنوع بشرتك ثم قومي باستخدام الوصفة مرتين من كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج.

يمكنك تطبيق الوصفة أيضًا على المناطق الداكنة في الجسم وليس البشرة فقط. ماسك التخلص من حبوب الشباب والنمش مكونات الطريقة: – ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

عسل أبيض.

كركم مطحون.

بيكربونات الصوديوم.

ماء ورد. طريقة التحضير: – أول خطوة قومي بخلط نشا الذرة مع عصير الليمون ثم أضيفي الكركم وبيكربونات الصوديوم للعصير وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك أضيفي ماء الورد وقلبي الخليط ثم امزجيهم جيدًا ثم ابدئي في تطبيق الوصفة على بشرتك ودلكيها لمدة خمس دقائق واتركيها تجف على البشرة.

بعد أن تجف اغسلي بشرتك بالماء الدافئ وغسول الوجه المناسب لبشرتك ويمكنك اتباع هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع الواحد.

يمكنك استخدام العسل الأبيض بدلًا من عصير الليمون وتطبيقها على أنواع البشرة الدهنية حيث أن العسل للبشرة الجافة.

تعتبر هذه الوصفة مفيدة للتخلص من حبوب الشباب وآثار الالتهابات والنمش وأي شوائب على البشرة. عمر شويل - جدة لو عروسه وفرحك قرب.. قنبلة التبييض للتخلص من سواد الاماكن الغامقة وتفتيحها في 5 دقائق نتيجة خيالية - ثقفني

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