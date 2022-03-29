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طريقة جديدة لتحضير عجة البيض في 10 دقائق فقط، تبحث الأمهات كل يوم عن طرق لتحضير وصفات جديده للفطار والعشاء، لأن الإفطار من الوجبات الأساسية التي لابد من تناول وجبات مغذية لكي تستطيع الأبناء التركيز وتمدهم بالطاقة والحيوية، ومن أكثر الأكلات المغذية هي البيض وهناك العديد من الوصفات التي يتم تحضيرها بالبيض ومن أشهر الوصفات المصرية الشهيرة هي عجة البيض وتعد هذه الوصفه من أكثر الوجبات المغذية جداً و السريعة لأنها تحتوي على البروتين والخضروات وسنقدم لكم طريقة جديدة لتحضيرها. مقادير عجة البيض 6 حبات من البيض.

2 حبة من الطماطم متوسطة الحجم مبشورة.

3 معالق من البقدونس المفرومة.

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأخضر الحار.

3 ملعقة من الكوسة المبشورة.

2 ملعقة كبيرة من الجزر المبشورة.

¾ كوب من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

3 معالق كبيرة من الجبنة المونزريلا.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن البلدي.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة تحضير عجة البيض في البداية نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع حبات البيض ونقوم بوضع الملح و الفلفل الأسود.

بعد ذلك نأتي بالمضرب الكهربائي ونقوم بضربهم جيدًا حتى يختلط البيض.

ثم نقوم بوضع الدقيق الأبيض والبيكنج بودر و نقوم بضرب البيض مع الدقيق.

بعد ذلك نقوم بوضع البقدونس المفروم و الكوسة المبشورة و الجزر المبشور والطماطم المبشورة.

نستمر في خلط المكونات جيداً مع البيض حتى يختلط مع بعضهم.

نضيف الجبنة الموزاريلا و الكمون ونخلط المكونات مع بعضهم جيدًا حتى يختلط ويمتزج.

بعد ذلك نأتي بصينية او في قالب الكيك نقوم بتوزيع السمن البلدي داخل من جميع الجوانب.

ثم نسكب خليط عجة البيض في الصينية ونساوي وجهها.

نقوم بوضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة على الرف الاسفل لمدة 10 دقائق حتى تتماسك.

بعد ذلك نخرج صينية عجة البيض من الفرن ونتركها حتى تهدأ ثم نقوم بتقطيعها و تقديمها للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة جديدة لتحضير عجة البيض في 10 دقائق بدون بصل للفطار والعشاء بخطوات بسيطة - ثقفني

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